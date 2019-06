Après le basket, Kylian Mbappé se met au... baseball

Kylian Mbappé, en vacances aux Etats-Unis, assouvit sa grande passion pour le sport en testant les différentes disciplines US.

Ce n'est un secret pour personne : Kylian Mbappé est un mordu de sport. De football, évidemment, mais pas que. Depuis le début de sa jeune carrière, le prodige français a souvent partagé sa passion sur les réseaux sociaux, avec des photos aux côtés des références de plusieurs disciplines.

Récemment, il a par exemple posé avec l'immense champion de tennis Roger Federer, de passage dans la capitale française pour Rolland-Garros. Quelques jours auparavant, la star du PSG avait fait son retour en Principauté pour assister au Grand Prix de Formule 1 de et y rencontrer la nouvelle sensation française Charles Leclerc.

Puis Mbappé a ensuite mis le cap sur les Etats-Unis pour passer ses vacances après une longue saison. Il y a quelques jours, on l'a vu assister au match 6 de la finale de NBA entre les Toronto Raptors et les Golden State Warriors, qui a consacré la franchise canadienne cette saison, du côté d'Oakland. Un petit apéro avant une visite à Lebron James, considéré comme l'un des meilleurs basketteurs de son époque et de l'histoire, et avec qui il partage le même équipementier.

Parfaitement à son aise dans la culture US, Mbappé ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est ensuite essayé au baseball - un sport très populaire de l'autre côté de l'Atlantique. Et là aussi, le numéro 7 du , de passage dans l'arène des Dodgers de Los Angeles, a choisi d'immortaliser l'instant avec une petite photo sur les réseaux sociaux. Sportif jusqu'au bout des ongles.