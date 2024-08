Après l’échec, Naples prend une décision forte pour Victor Osimhen

Poussé vers la sortie cet été, Victor Osimhen a contrecarré les plans de Naples sur le mercato. En colère, le club prend une mesure drastique.

Entre Victor Osimhen et Naples, plus rien ne va. Ne faisant plus partie des plans des Gli Azzurri pour les projets futurs du club dirigé désormais par Antonio Conte, l’avant-centre nigérian est invité à partir cet été. Mais le joueur n’a pas pu quitter Naples avant la fermeture du marché, ce vendredi soir.

Echec du transfert d'Osimhen

Annoncé sur le départ, Victor Osimhen a attisé la convoitise cet été. L’ancien attaquant du LOSC a été une cible pour le Paris Saint-Germain, qui a bien voulu le faire signer. Sauf que Luis Enrique n’est pas trop emballé par le profil du joueur, encore moins à cet énorme prix que demande Aurelio De Laurentiis.

Getty Images

Le joueur était aussi annoncé dans le viseur des Gunners d’Arsenal ou encore de Chelsea en Premier League. Mais selon Sky Sport Italia, ce samedi, Osimhen a refusé l’offre des Blues, qui lui proposaient un salaire fixe de 4 M€ par an, plus 4 M€ supplémentaires liés à l’éventuelle qualification de Chelsea pour la Ligue des Champions et à un certain nombre d’apparitions. Le salaire étant loin de ce qu’il perçoit à Naples (11 M€ par saison), le Nigérian a ignoré le club londonien.

L'article continue ci-dessous

Naples écarte Osimhen et lui retire le numéro 9

Finalement, les Saoudiens d’Al Ahli ont pris le dessus sur le dossier pour signer l’ancien Lillois. Même si son agent était furieux de la façon dont son client était géré lors du mercato, surtout le désir de l’envoyer en Arabie Saoudite, Victor Osimhen aurait quand même accepté l’offre d’Al Ahli, qui lui proposait 40 millions d’euros sur 4 saisons. Mais le dossier n’a pas abouti en raison du président Aurelio De Laurentiis, qui demandait 5 millions en plus des 80 millions proposés par les Saoudiens.

Alors, le joueur n’a finalement pas signé. Il est resté à Naples faute d’accord entre les parties concernées. Alors que les Gli Azzurri reçoivent Parme ce samedi soir (20h45) pour le compte de la troisième journée de Serie A, les dirigeants napolitains ont jugé bon d’écarter le Nigérian du groupe, selon Fabrizio Romano. Il ne jouera pas ce soir avec Naples. D’ailleurs, Naples aurait même voulu écarter complètement Osimhen du groupe professionnel s’il n’est pas vendu cet été.

D’ailleurs, Victor Osimhen a été exclu de la liste des joueurs de Serie A de Naples, et le numéro 9 ne sera plus sur le maillot du Nigérian. Naples a décidé de donner le numéro 9 à Romelu Lukaku avec effet immédiat. Vers une résiliation de contrat entre Osimhen et Naples ? Wait and see.