PSG ou Chelsea ? Osimhen a pris sa décision !

Didier Drogba et John Obi Mikel ont pris contact avec Victor Osimhen pour tenter de convaincre l'attaquant de Naples de rejoindre Chelsea.

L'avenir d'Osimhen fait toujours l'objet de nombreuses spéculations avant les dernières semaines du mercato estival. L'attaquant a demandé à quitter Naples et a été lié à un transfert à Chelsea dans le cadre d'un accord qui verrait Romelu Lukaku faire l'inverse.

Chelsea a déjà recruté de nombreux joueurs cet été, dont Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Marc Guiu et Filip Jorgensen, mais semble prêt à continuer ses dépenses. Les anciens joueurs Didier Drogba et John Obi Mikel semblent également essayer d'aider les Blues à trouver leurs meilleures cibles, car tous deux ont déjà été en contact avec Osimhen.

Mikel est convaincu qu'Osimhen serait un succès à Stamford Bridge. Il a déclaré : « Nous voulons quelqu’un qui puisse finir, marquer des buts, faire des passes décisives. Quelqu’un comme Erling Haaland. C’est quelque chose que Victor Osimhen apportera à Chelsea. J’espère que les fans de Chelsea le verront enfin venir au club. Je veillerai à lui envoyer ces SMS et ces appels, en m’assurant que Chelsea soit sa priorité absolue ! Mais il semble qu’il aime le club et qu’il veuille venir à Chelsea. Je suis sûr qu’il a tous les grands clubs qui veulent le signer. Je pense que si nous pouvons obtenir sa signature, ce serait fantastique pour le club. C’est quelqu’un qui nous fera marquer des buts et c’est quelque chose dont nous avons besoin en ce moment. Un gars fantastique, un être humain fantastique et j’espère vraiment qu’il viendra au club et je ferai de mon mieux pour que cela se produise. Didier lui parle également, partageant ses propres idées et ce que le club signifie pour nous. Nous voulons tous voir Victor venir au club. »

L’agent d’Osimhen s’est déjà déchaîné contre les spéculations selon lesquelles l’attaquant pourrait rejoindre Chelsea en prêt, mais un départ estival semble être d’actualité. L'attaquant espère que son avenir pourra être réglé rapidement avec Naples qui débutera sa nouvelle saison de Serie A dimanche contre Vérone.