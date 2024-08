Le PSG a enfin dégainé pour Victor Osimhen !

Le Paris Saint-Germain passe enfin à l’action pour l’attaquant nigérian poussé à la sortie par Naples.

Une porte de sortie s’offre enfin à Victor Osimhen, dont Napoli, Aurelio De Laurentiis et Antonio Conte ne veulent plus entendre parler dans le vestiaire. Intéressé par le profil de l’avant-centre des Gli Azzurri, le Paris Saint-Germain va dégainer une offre pour se l’adjuger.

Naples veut liquider Osimhen

Le courant ne passe plus entre Naples et Victor Osimhen. Ne faisant pas partie du nouveau projet piloté par Antonio Conte, l’attaquant nigérian est invité à partir. Alors que la formation italienne était très exigeante pour vendre son joueur, elle a fini par revoir ses exigences à la baisse. Al Ahli d’Arabie Saoudite était prêt à enrôler l’ancien avant-centre du LOSC. Mais le joueur a refusé l’offre des Saoudiens. Son attaquant a même attaqué Naples dans un communiqué, lundi.

Getty Images

Le joueur préfère rester en Europe pour continuer à faire ses preuves. Après l’échec de la piste saoudienne, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a baissé le montant du départ de Victor Osimhen. Le dirigeant italien n’exigerait plus le payement de la clause libératoire de l’attaquant des Super Eagles.

Le PSG va contraindre Naples à accepter son offre

Une bonne nouvelle pour le club parisien, qui aurait des chances d’enrôler l’ancien attaquant de Lille, cet été. A en croire les informations rapportées par Di Marzio, ce mardi, le club champion de France pourrait envisager de faire une offre de dernière minute à Naples pour Victor Osimhen comme ce fut le cas l’été dernier avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani.

Selon le journaliste italien, le club de la capitale française serait prêt à offrir entre 50 et 60 millions d’euros, laissant à Naples la décision de l'accepter ou non. Vu que le joueur fait désormais du PSG sa priorité et que d’autres clubs ne seraient plus à l’affut, Naples n’aurait plus d’autres choix que d’accepter.

Si des rumeurs indiquent qu’une offre a déjà été faite de la part de la formation francilienne, Fabrizio Romano, pour sa part, indique que le Paris Saint-Germain ne travaille pas sur un transfert de Victor Osimhen, soulignant qu’aucune offre n'a été soumise.