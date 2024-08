Victor Osimhen en Arabie Saoudite, c’est terminé

Le ton monte entre Victor Osimhen et Naples après le transfert annoncé du joueur vers l’Arabie Saoudite.

Victor Osimhen ne devrait pas faire cette saison au sein de Naples. Nouvel entraîneur des Gli Azzurri, Antonio Conte ne compte pas sur le Nigérian. Poussé vers la sortie, l’ancien avant-centre de Lille a plusieurs prétendants à ses pieds, dont l’Arabie Saoudite, Arsenal, le Paris Saint-Germain ou encore Chelsea.

Osimhen dit NON à l’offre saoudienne

Naples ne compte plus sur Victor Osimhen, qu’il veut libérer le plus rapidement possible. Le but est de vendre le leader de l’attaque des Super Eagles du Nigéria pour boucler l’arrivée de Romelu Lukaku. En quête d’un attaquant, le Paris Saint-Germain envisage d’enrôler le joueur cet été, sauf que Naples est trop exigeant. Mais les dirigeants franciliens ne lâchent pas l’affaire, voulant faire une nouvelle offre avant la fin du mercato.

Mais l’Arabie Saoudite semble être la destination probable d’Osimhen ces dernières heures. A en croire les informations de Sky Italia, Al Ahli où évoluent les Français Benzema et Kanté, aurait fait une proposition de 70 millions d’euros à Naples, qui n’est pas contre l’offre. Mais le joueur n’entend pas faciliter la tâche au club italien. Selon Fabrizio Romano, Victor Osimhen n'accepte pas les propositions d'Al Ahli car il exige un salaire important et une clause libératoire. La clause libératoire est cruciale, sinon l'accord n'aura pas lieu du tout.

L'article continue ci-dessous

L’agent du joueur attaque une fois encore Naples

Tout comme Victor Osimhen, l’agent du joueur, Roberto Calenda, n’apprécie pas la façon dont Naples gère son client. Après avoir taclé les dirigeants napolitains récemment, l’agent, à travers un communiqué, ce lundi 26 août 2024, attaque une fois encore Naples.

« Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé avec satisfaction mutuelle. Il est entré dans l'histoire en bleu et lorsqu'il y avait des offres importantes (cette année aussi), nous acceptions toujours les décisions du club. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un colis à envoyer au loin pour faire place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à dire en Europe. Nous avons besoin de respect et d’équilibre », a indiqué Calenda via son compte officiel X (anciennement Twitter). Le message est passé.