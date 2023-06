Après Bellingham, le Real Madrid aimerait à nouveau piller Dortmund

Bien décidé à renforcer un secteur offensif très diminué cet été, le Real Madrid souhaiterait à nouveau aller piocher du côté de Dortmund.

Malgré les arrivées récentes de Fran Garcia et Jude Bellingham et le retour de Brahim Diaz après deux années de prêt, le Real Madrid vient à peine d'entamer sa mue mercantile qui doit le voir se renforcer en profondeur à de nombreux postes. Parmi les zones restantes, le secteur offensif fait figure de grande priorité : un suppléant de Karim Benzema devait être trouvé et KB9 s'en est même allé depuis, il faut donc désormais recruter deux attaquants. Pour ce faire, les Merengue aimeraient profiter des bonnes relations avec Dortmund pour y piocher un nouveau joueur.

Dortmund à nouveau pillé par le Real?

Grâce à une vente record à 103M, le Borussia Dortmund s'en est mis plein les poches pour lâcher Jude Bellingham au Real Madrid. Un deal vertueux que les Merengue aimeraient proposer à nouveau aux Borussen en tentant de s'offrir cette fois le jeune attaquant allemand Karim Adeyemi. Selon plusieurs journaux allemands, le club madrilène aurait même déjà ouvert les contacts avec l'entourage du joueur.

Arrivé dans la Ruhr contre 30M en provenance du RB Salzburg, Adeyemi a d'abord connu des débuts difficiles au BVB en enchaînant les blessures et les prestations en deçà. Mais l'arrivée d'Edin Terzic à la tête de l'équipe et son repositionnement sur le côté gauche lui ont permis de reprendre confiance et de briller en Bundesliga en alternant plusieurs fois de positions. Une polyvalence, une pointe de vitesse et une certaine habileté qui plaisent beaucoup au Real Madrid.

Et si les relations sont bonnes entre les deux clubs, le Borussia Dortmund ne voit pas forcément d'un bon oeil un nouveau deal à la Bellingham. Certes, cela représente une rentrée conséquente d'argent mais elle implique également une sérieuse baisse de qualité dans l'effectif. Évalué à 35M et lié au club jusqu'en 2027, Adeyemi ne pourrait quitter le BVB que pour une somme largement supérieure. On parle de près de 80M. Les Merengue savent très bien négocier, à voir si ils veulent à nouveau s'y lancer.