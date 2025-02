"Apprends à te calmer" : Bellingham sous le feu des critiques après son expulsion polémique

L’expulsion de Jude Bellingham face à Osasuna coûte cher au Real Madrid. La presse espagnole appelle l’Anglais à maîtriser son comportement.

Le match entre Osasuna et le Real Madrid (1-1), samedi soir, a laissé un goût amer aux Madrilènes. Si l’arbitrage contesté de Munuera et l’intervention controversée du VAR ont largement alimenté les débats, c’est surtout l’expulsion de Jude Bellingham qui a cristallisé les critiques. Dans la presse espagnole, et en particulier madrilienne, une idée se dégage : l’Anglais doit apprendre à maîtriser ses nerfs et surveiller son langage, au risque de pénaliser son équipe dans la course au titre.

Une expulsion évitable qui coûte deux points au Real Madrid

L’incident s’est produit en fin de première période. Agacé par une décision arbitrale, Bellingham a laissé échapper un « fuck off » qui, selon Carlo Ancelotti, a été mal interprété par l’arbitre, traduisant en espagnol par un « No me jodas » (ne me fais pas chier), jugé offensant. Résultat : carton rouge direct. Une sanction sévère qui a laissé le Real à dix et lui a coûté deux points précieux, le match se terminant sur un nul 1-1. Pour Ancelotti, l’arbitre s’est laissé emporter par la tension du match : « Jude n’a rien fait pour mériter une expulsion », a-t-il confié après la rencontre, soulignant l’erreur de traduction. Pourtant, la presse madrilienne ne cherche pas d’excuses.

Dans une chronique acerbe dans le quotidien AS, Alfredo Relaño, figure respectée du journalisme sportif espagnol, a fustigé l’attitude de Bellingham : « Il serait temps que Bellingham canalise ses nerfs. Il doit comprendre qu’il n’est pas dans les quartiers chauds de Londres. » Une remarque cinglante qui illustre l’exaspération croissante autour du comportement de l’Anglais, pourtant brillant sur le terrain. Depuis son arrivée, Bellingham a impressionné par son talent, mais son tempérament commence à inquiéter. Pour Relaño, ce genre de réactions peut coûter cher, surtout dans une Liga où chaque point est crucial.

La presse espagnole réclame plus de maturité chez Bellingham

Le contexte agité de cette rencontre n’a rien arrangé. Un penalty oublié sur Vinicius, une faute discutable de Camavinga sanctionnée, et une gestion critiquable du match par Munuera et le VAR, ont mis les Madrilènes sous pression. Mais, au-delà des décisions arbitrales, c’est bien l’expulsion de Bellingham qui pourrait peser lourd dans la balance en fin de saison. Avec seulement un point pris à Pampelune, le Real laisse la porte ouverte au FC Barcelone, qui pourrait prendre la tête en cas de victoire contre le Rayo Vallecano.

La presse espagnole semble unanime : Bellingham doit changer. La Liga est une compétition où l’émotion et la frustration doivent être contenues. Comme l’a souligné Relaño, il ne s’agit pas de nier les erreurs d’arbitrage, mais d’éviter que des comportements impulsifs ne deviennent un handicap. Pour Bellingham, l’apprentissage de la maîtrise de soi est désormais une urgence.