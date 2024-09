FIFA, Varane...toutes les réactions après l'annonce d'Antoine Griezmann

Plusieurs personnalités du football français et mondial ont réagi à l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, lundi.

C’est la bombe de ce début de semaine. Antoine Griezmann a pris tout le monde à contre-pied ce lundi en annonçant la fin de son aventure avec l’Equipe de France. Une décision choquante qui n’a pas manqué de faire réagir plusieurs personnalités à l’image de Raphael Varane ou encore la FIFA.

Le beau message de Raphael Varane à Antoine Griezmann

L’heure de la fin a sonné pour Antoine Griezmann. A trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochaines journées de Ligue des Nations, l’attaquant de l’Atlético Madrid a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Une décision qui a choqué le staff de l’Equipe de France qui n’a pas manqué de rendre hommage au désormais ex-vice capitaine des Bleus.

« Les émotions... Grizi prend sa retraite internationale après 10 ans de bons et loyaux services. Merci pour le velours, merci pour la passion, merci pour les souvenirs Antoine Griezmann », peut-on lire sur le compte X de l’Equipe de France.

L'article continue ci-dessous

Si Antoine Griezmann n’a pas encore raccroché les crampons, Raphael Varane, lui, a mis fin à sa carrière il y a juste quelques jours. Champion du monde en 2018 aux côtés de Grizou, l’ancien défenseur du Real Madrid a également eu laissé un message poignant pour ‘’un coéquipier exceptionnel’’.

« Quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami ! Non seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un cœur et une passion à la hauteur de sa carrière », a écrit pour sa part Varane.

La FIFA et Dembélé rendent aussi hommage à Griezmann

Antoine Griezmann va non, seulement, manquer à l’Equipe de France, mais aussi, au football mondial et surtout à la FIFA. « Merci Antoine », a écrit l’instance sur le site de la Coupe du Monde suivi de trois cœurs aux couleurs tricolores.

De son côté, Rio Mavuba a salué la « carrière internationale » de Griezmann. Dans la foulée du magnifique hommage de Kylian Mbappé et celui de Didier Deschamps, c’est Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique pour le choc contre Arsenal mardi, s’est également fendu d’un message poignant pour Antoine Griezmann.

« Antoine, tout le monde sait l’admiration et le respect que j’ai pour le footballeur et surtout la personne que tu es. Tu quittes cette sélection pour laquelle tu as tant donné et je tiens personnellement à te remercier pour les moments partagés, les titres, ta bonne humeur et ton dévouement indéfectibles à cette sélection durant toutes ces années. Tu mérites amplement ce statut de légende mon pote. Bonne chance pour la suite ! », a écrit le champion du monde 2018. Loin d’être une affaire de football, la retraite internationale d’Antoine Griezmann a également suscité la réaction de Caroline Garcia, joueuse de tennis française ainsi que du ministère des sports.