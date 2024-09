Un ancien sélectionneur français accable Griezmann !

Un ex-sélectionneur de l’Equipe de France a fustigé la décision d’Antoine Griezmann de mettre un terme à sa carrière internationale, lundi.

La nouvelle a pris tout le monde au dépourvu en ce début de semaine. Dans la matinée de ce lundi, Antoine Griezmann annonçait, à la surprise générale, sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite internationale. Depuis, les hommages se multiplient pour l’attaquant de l’Atlético Madrid. Mais cette décision ne passe pas auprès de Raymond Domenech.

Domenech n’est pas surpris par l’annonce d’Antoine Griezmann

Antoine Griezmann et l’Equipe de France, c’est terminé. A trois jours de la liste de Didier Deschamps pour les prochaines échéances en Ligue des Nations, le champion du monde 2018 a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Si tout le monde a été surpris par cette nouvelle, ce n’est pas le cas de Raymond Domenech qui estime que Griezmann n’était plus dans les meilleures dispositions en Equipe de France.

Getty Images Sport

« Ça ne me surprend pas. On a senti petit à petit un désamour entre les deux (Deschamps et Griezmann) qui est autant dû aux prestations de Griezmann qu’à la place qu’avait pu lui donner Didier ou qu’il lui a plus ou moins enlevé avec le capitanat de Mbappé. Il a besoin d’être aimé, d’être un petit peu le centre du projet pour pouvoir donner le meilleur de lui-même », explique l’ancien sélectionneur tricolore au micro de L’Equipe.

Raymond Domenech désapprouve la décision de Griezmann

Selon Raymond Domenech, Antoine Griezmann aurait été marqué par les dernières décisions de Didier Deschamps dont son déclassement en Equipe de France. Pourtant, l’ancien coach de Nantes pense que ce n’est pas le meilleur moment pour Grizou de prendre sa retraite et l’accuse d’avoir abandonné les Bleus.

« Je trouve ça désolant parce que quand on a le potentiel…abandonner l’Equipe de France parce que ça ne s’appelle pas autrement, ça me dérange », lâche-t-il avant d’espérer que l’ancien joueur de la Real Sociedad revienne sur sa décision. « Il ne faut pas désespérer pour Griezmann. Pour le moment, il a pris cette décision. On verra dans 3 ou 4 mois », ajoute Raymond Domenech.