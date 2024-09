Pourquoi Antoine Griezmann a arrêté sa carrière internationale ?

A la surprise générale, Antoine Griezmann a annoncé, ce lundi, la fin de sa carrière internationale.

C’est la fin de l’aventure pour l’un des grands noms de Didier Deschamps en équipe de France de football. Au lendemain du match nul de l’Atlético de Madrid contre le Real Madrid (1-1), Antoine Griezmann a surpris le monde du football plus particulièrement les Français, en annonçant sa retraite internationale. Les dessous d’une retraite inattendue du grand public.

Griezmann raccroche, Deschamps salue le joueur

Antoine Griezmann en Equipe de France, c’est une histoire qui appartient désormais à l’histoire. Le joueur de 33 ans a officiellement annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux, ce lundi 30 septembre 2024. Après cette annonce, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a rendu hommage au natif de Mâcon.

Getty Images

« Au terme d’une réflexion longue et aboutie, Antoine a décidé de mettre un terme à sa magnifique carrière internationale. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment. Depuis ses débuts en Equipe de France, il y a dix ans, nous entretenons, lui et moi, une relation de confiance et des rapports très francs. Ce n’est jamais évident de tirer un trait sur l’Equipe de France. Surtout quand on l’a aussi bien représentée, aussi bien incarnée. Il faut du courage, de la lucidité et de l’honnêteté et Antoine, dans son analyse, n’en a pas manqué. C’est tout à son honneur. Même si sa carrière en club n’est pas terminée, Antoine était et restera un monument du football français, l’un des plus grands joueurs de son histoire. Au-delà de ses 44 buts et de ses 30 passes décisives, son implication dans les résultats que nous avons obtenus lors de la dernière décennie est immense. Animé par un esprit collectif de tous les instants et un altruisme rare chez les joueurs offensifs, Antoine a toujours fait honneur au football et au maillot bleu. Il n’a jamais triché. Bien évidemment, c’est avec beaucoup d’émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu’Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou », a réagi le technicien français après l’annonce.

L'article continue ci-dessous

La déception de Griezmann

Meilleur passeur (30 passes décisives), quatrième meilleur buteur (44 réalisations), troisième joueur le plus sélectionné de l'histoire des Bleus et celui qui a eu le plus de matchs consécutifs sans absence (84 matchs joués d'affilé), Antoine Griezmann a mis un terme à sa carrière internationale après dix ans en Bleu alors que la liste de Deschamps est attendue ce jeudi 3 octobre. Mais les derniers mois n’ont pas été ceux souhaités par le natif de Mâcon.

S’il n’avait pas très bien apprécié le brassard de capitaine donné à Kylian Mbappé en mars 2023 après la retraite internationale d'Hugo Lloris, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid a vécu un été bouleversant à l’Euro 2024. Titulaire lors des deux premières journées en Allemagne (Autriche et Pays-Bas), Griezmann a été mis sur le banc pour le troisième match de poule contre la Pologne (1-1). De retour dans le onze en huitième puis en quart de finale (Belgique et Portugal), l’ancien du Barça était de nouveau remplaçant contre l’Espagne en demi-finale (défaite 2-1), avant de faire son entrée en jeu après la 62e minute.

Getty

« Comment j’ai vécu l’Euro? Compliqué parce que ça a été beaucoup de changements de position et de changements tactiques. Il fallait faire avec (…) Changer de poste? Ce n'était pas agaçant car j’étais sur le terrain. Agaçant, c’était contre l’Espagne et la Pologne, où je n’ai pas joué. Mais ce sont des choix tactiques, il faut les respecter, même si toi t’es énervée, en colère ou triste. L’équipe avant tout. J’ai essayé de m’adapter, mais ça n’a pas été ma meilleure compet' », avait-il admis au micro de Téléfoot, début septembre.

« Après l’élimination contre l’Espagne? Beaucoup de frustration, de colère, de tristesse. Je ne me suis jamais senti au cœur du jeu comme j’aime », a-t-il ajouté lors du dernier rassemblement des Bleus.