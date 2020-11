Annoncé à Manchester City, Marcus Thuram clarifie son avenir

L'ailier français a été pressenti pour obtenir un transfert dans l'un des meilleurs clubs d'Europe après un début de carrière brillant en Allemagne.

La star du , Marcus Thuram, a clarifié son avenir au milieu des liens l'annonçant au coeur d'un transfert à . Marcus Thuram a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets depuis qu'il a rejoint Gladbach depuis pour 12 millions d'euros en juillet 2019. L'ailier français s'est engagé dans un contrat de quatre ans à Borussia-Park, et s'est depuis avéré être l'une des signatures de bonnes affaires de l'ère moderne en .

Marcus Thuram a marqué 18 buts lors de ses 53 premières apparitions pour l'équipe de Marco Rose, tout en fournissant également 15 passes décisives, sa dernière réalisation ayant eu lieu d'une victoire 4-1 à domicile contre Schalke samedi. Il a suffisamment impressionné pour attirer l'attention du FC Barcelone, de l' et de la ces derniers mois, tandis que Manchester Ctiy a également été annoncé comme une prochaine destination possible.

Cependant, Thuram ne pense pas encore à un éventuel départ de Gladbach, où il a pu entrer sur la scène élite européenne tout en gagnant une place dans l'équipe de de Didier Deschamps. "Je suis actuellement entièrement, à 100%, concentré sur le Borussia et je suis très heureux d'être ici. Je n'ai parlé à aucun autre club", a-t-il déclaré à Kicker lorsqu'on lui a demandé de répondre aux spéculations sur son avenir. "Le Borussia m'a permis de franchir de nombreuses étapes en carrière, je joue la et j'ai fait le saut en équipe nationale".

"À Gladbach, j'ai non seulement grandi en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, et je me suis encore développé. Le Borussia était le meilleur choix pour ma carrière", a ajouté l'avant-centre français. L'ancien attaquant de Guingamp est revenu sur le dernier rassemblement avec les Bleus, son premier, et regrette de ne pas avoir converti ses occasions : "J'aurais dû marquer un but ou deux lors de mes débuts contre la Finlande".

"Cela inquiète un attaquant. Mais l'essentiel est que l'attaquant se mette dans ces situations finales, ce qui est important. Je pense qu'en tant que nouveau joueur, je me suis bien intégré au groupe dans l'ensemble. C'était très agréable de tout savoir. Ce fut un grand honneur de faire partie de cette équipe. Et bien sûr, je veux y revenir plus longtemps que possible maintenant. Je sais qu'il faut beaucoup de travail à l'entraînement et de bonnes performances dans le club pour être invité à revenir", a conclu Marcus Thuram.

La prochaine chance pour Marcus Thuram de briller viendra probablement lorsque Gladbach accueillera l'Inter en Ligue des champions mardi soir. Les hommes de Rose sont actuellement en tête du groupe B avec huit points, six devant leurs adversaires italiens avec seulement deux matches à jouer, tandis que le , 13 fois vainqueur, n'a qu'un point de retard à la deuxième place. Gladbach va rejouer en quatre jours plus tard à , où ils chercheront une autre victoire pour combler l'écart de sept points entre eux et le champion en titre, le , en haut du classement.