Angleterre – Ukraine : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Angleterre-Ukraine.

L'Angleterre veut enchaîner

Pour son entrée dans les éliminatoires de l'Euro 2024, l'Angleterre a réalisé un joli coup en allant s'imposer 2-1 en Italie.

Les Anglais vont maintenant tenter de remporter une deuxième victoire en deux journées à l'occasion de la réception de l'Ukraine. Une équipe ukrainienne exemptée lors de la première journée (il n'y a que cinq équipes dans le groupe C) et dont les joueurs auront à cœur de briller pour apporter un peu de bonheur à leur peuple qui souffre de la guerre après l'invasion de leur pays par la Russie.

Date, horaire et lieu d'Angleterre-Ukraine

Date Dimanche 26 mars 2023 Ville Londres (Royaume-Uni) Stade Wembley Stadium Heure du coup d'envoi 18h00 heure française Compétition Deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2024 (groupe C) Arbitre de la rencontre Monsieur Serdar Gözübüyük (Pays-Bas)

Sur quelle chaîne voir le match Angleterre-Ukraine ?

En France, la rencontre entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe d'Ukraine sera diffusée sur La Chaîne L'Equipe.

Le streaming pour voir le match Angleterre-Ukraine

En France, il sera de possible de voir le match Angleterre-Ukraine en streaming sur l'application L'Equipe ainsi sur l'application MyCanal.

Les compositions probables d'Angleterre-Ukraine

Pour affronter l'Ukraine, Gareth Southgate sera prové de Luke Shaw, expulsé contre l'Italie. Ce dernier devrait être remplacé par Ben Chilwell dans le onze de départ.

Touché face à l'Italie, Jude Bellingham est incertain pour ce match et, s'il n'est pas apte, pourrait être suppléé par Jordan Henderson ou Conor Gallagher.

Sélectionneur par intérim de l'Ukraine, Rouslan Rotan devrait faire confiance aux habituelles stars de l'équipe pour débuter la rencontre comme Lunin, Zinchenko ou encore Mudryk.

L'équipe probable de l'Angleterre : Pickford - James, Stones, Maguire, Chilwell – Bellingham (ou Henderson ou Gallagher), Phillips, Rice - Saka, Kane, Foden. L'équipe probable de l'Ukraine : Lunin - Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko - Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko - Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

Les statistiques à connaître avant Angleterre-Ukraine

● Ce sera le 9e match entre l'Angleterre et l'Ukraine. Le bilan est en faveur des Three Lions avec 5 victoires pour deux nuls et une défaite.

● La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à l'Euro 2021. En quart de finale, à Rome, les Anglais l'avaient emporté 4-0.

● L'Angleterre est invaincue à domicile face aux Ukrainiens (3 victoires et 1 nul en quatre matches).

● Buteur face à l'Italie, Harry Kane est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 54 buts devant Wayne Rooney (53 réalisations).

● L'Ukraine n'a perdu que deux de ses 19 derniers matches (pour 13 victoires et 4 nuls) lors des éliminatoires de l'Euro.

