Angleterre : Southgate explique sa décision d'écarter Alexander-Arnold

Le latéral de Liverpool n'a pas été aligné lundi soir face à l'Allemagne, une décision sur laquelle est revenu le sélectionneur des Three Lions.

L'arrière de Liverpool a été laissé de côté à la surprise générale pour affronter l'Allemagne en Ligue des Nations lundi. Southgate a expliqué pourquoi il avait choisi de ne pas inclure le joueur de 23 ans, qui s'est créé plus d'occasions cette saison que n'importe quel autre arrière anglais, avec une moyenne de 2,7 par match.

"Je veux dire, nous avons un grand effectif avec nous et nous avons quatre latéraux droits qui sont de super qualité", a-t-il déclaré à Channel 4.

"En ce moment, Kieran Trippier joue exceptionnellement bien et Reece James a été l'un des joueurs exceptionnels de la Premier League en ce début de saison.

"Mais Trent est un très, très bon footballeur et c'est pourquoi nous l'avons choisi dans la sélection [initiale]."

La décision de Southgate montre clairement qu'Alexander-Arnold est en bas de la hiérarchie avant la Coupe du monde et on ne sait pas s'il fera partie de la sélection finale pour le tournoi au Qatar. Le manager anglais a été critiqué récemment pour son approche prudente et il fait l'objet d'un examen approfondi avant la compétition.

Alexander-Arnold n'a participé qu'à huit des 35 derniers matches de l'Angleterre depuis le début de l'année 2020.