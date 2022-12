Angleterre - Sénégal : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Angleterre-Sénégal.

C'est une grande première que nous offrent ces huitièmes de finale du Mondial au Qatar. Jamais dans leur histoire l'Angleterre et le Sénégal n'avaient croisé le fer sur la scène internationale.

L'Angleterre veut voir loin

Quatre ans après leur demi-finale perdue en prolongations face à la Croatie, les Three Lions sont plein d'ambition, surtout qu'ils ont à nouveau prouvé à l'Euro qu'ils étaient capables d'aller loin dans les grands tournois. Premiers de leur poule, les hommes de Southgate espèrent ne pas se prendre les pieds dans le tapis dans une partie dont ils sont favoris. Avant de retrouver les Bleus en quarts de finale ?

L'équation est donc totalement opposée pour les Lions de la Teranga, qui se présentent pour la deuxième fois de leur histoire en phase finale de Coupe du monde, 20 ans après. Et sans leur superstar Sadio Mané, surtout. Pour eux, une qualification serait un exploit après avoir accompli leur objectif minimum en sortant des poules grâce à une victoire finale face à l'Equateur. Et si cela n'avait fait que creuser leur appétit ?

Sur quelle chaîne voir Angleterre - Sénégal ?

Match Angleterre-Sénégal Date 04/12/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports 1 et TF1

Le match entre l'Angleterre et le Sénégal sera diffusé sur BeIN Sports 1 et TF1. Il sera également possible de suivre le match via MyCanal ou MyTF1 en streaming.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 et TF1 BeINConnect, MyCanal et MyTF1

Les compositions probables d'Angleterre-Sénégal

La composition probable de l'Angleterre : Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham, Mount - Saka, Kane, Rashford.

La composition probable du Sénégal : Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss, Mendy, Gueye - Diatta, Dia, Sarr.

Les Stats à connaître avant Angleterre-Sénégal

● Il s'agira du tout premier match international senior entre l'Angleterre et le Sénégal. Ce sera la 13e fois que le tout premier match de l'Angleterre contre une nation aura lieu en Coupe du monde ; les Three Lions n'ont perdu qu'une seule des 12 fois précédentes (W7 D4), une défaite 0-1 contre les États-Unis en 1950.

● Le Sénégal a alterné les victoires (3) et les défaites (D1 L2) lors de ses six rencontres de Coupe du monde contre des adversaires européens, s'inclinant 2-0 contre les Pays-Bas lors de son dernier match.

● L'Angleterre n'a jamais perdu en sept rencontres de Coupe du monde face à des adversaires africains (W4 D3) ; son seul match de ce type en phase à élimination directe a eu lieu contre le Cameroun en quart de finale de 1990, remporté 3-2 après prolongation, ses buts ayant été inscrits par David Platt et deux penalties de Gary Lineker.

● Les nations africaines ont perdu huit de leurs neuf matchs à élimination directe de la Coupe du monde contre des équipes européennes, l'exception étant la victoire 2-1 du Sénégal contre la Suède en huitième de finale en 2002. Cependant, toutes compétitions confondues, l'Angleterre n'a jamais perdu contre une équipe africaine dans son histoire (W14 D6).

● L'Angleterre cherche à atteindre les quarts de finale d'éditions consécutives de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2002/2006 - les Three Lions n'ont été éliminés que deux fois lors de leurs sept huitièmes de finale du tournoi, contre l'Allemagne en 2010 (1-4) et aux tirs au but contre l'Argentine en 1998.

● Le Sénégal a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois, après l'avoir fait lors de sa première participation en 2002 (quart de finale). En battant le Qatar et l'Équateur en phase de groupe, le Sénégal a remporté pour la première fois des matchs consécutifs en Coupe du monde.

● L'Angleterre a marqué neuf buts lors de ses trois matchs à la Coupe du monde 2022 jusqu'à présent - il n'y a qu'en 2018 (12) et en 1966 (11) qu'elle a marqué davantage lors d'une seule édition du tournoi.

● Depuis qu'il a battu la France 1-0 lors de son tout premier match de Coupe du monde en 2002, le Sénégal a encaissé au moins une fois lors de chacun de ses 10 derniers matchs dans la compétition.

● Chacun des 10 derniers buts du Sénégal en Coupe du monde a été marqué par des joueurs différents (y compris les buts contre son camp). Leurs cinq buteurs différents dans ce tournoi est le plus grand nombre qu'ils ont eu dans une seule édition de la Coupe du monde.

● Harry Kane a fourni trois passes décisives lors des phases de groupes, le premier joueur anglais à en fournir autant dans une seule édition de la Coupe du monde depuis David Beckham en 2002. Aucun Anglais n'en a jamais fourni quatre au compteur dans une seule édition d'un tournoi majeur auparavant (EURO et Coupe du monde, depuis 1966).

● Marcus Rashford a été le meilleur buteur de l'Angleterre lors des phases de groupe, inscrivant trois buts en seulement 107 minutes de jeu (un toutes les 36 minutes). Il pourrait être le premier joueur de Manchester United à inscrire quatre buts dans un tournoi majeur pour les Three Lions.