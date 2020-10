Angleterre - Mount : "Spécial de marquer mon premier but à Wembley"

Le jeune milieu offensif de Chelsea a offert la victoire aux Three Lions contre la Belgique en s'offrant son premier but en sélection.

C'est un après-midi donc Mason Mount se souviendra. Titulaire avec l' , le jeune blue a donné la victoire aux siens d'une frappe de l'entrée de la surface, déviée par un défenseur belge. Suffisant pour renverser la rencontre, alors que Romelu Lukaku avait ouvert le score sur penalty, avant que Marcus Rashford ne lui réponde avant la pause.

"C'est un truc spécial de marquer mon premier but à Wembley , a réagi Mount après la rencontre. Je me suis retrouvé avec un peu d'espace et je n'avais qu'une chose en tête. Il a fallu que ce soit vraiment dévié, mais peu importe comment ça entre. Je vais le prendre.

"Nous étions accrochés à la mi-temps, à 1-1. Mais nous savions que nous pouvions nous souder et résoudre les problèmes que nous avions. On a essayé de rester plus haut et de récupérer le ballon aussi vite que nous le pouvions. Nous ne voulions pas qu'ils aient trop la possession dans notre moitié de terrain.

"Nous avons donc essayé de mieux garder le ballon et de créer des occasions. Nous en avons eu quelques-unes et ça a fini par fonctionner. Jouer à Wembley, marquer contre le n°1 du classement FIFA et prendre trois points est énorme pour nous."