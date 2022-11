Angleterre – États-Unis : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Après son entrée en lice tonitruante face à l’Iran (6-2), l’Angleterre peut assurer sa qualification en huitièmes face aux États-Unis ce vendredi.

L’Angleterre a marqué les esprits lors de la première journée de la Coupe du Monde 2022. Forts de leur victoire 6-2 face à l’Iran, les hommes de Gareth Southgate ont fait étalage de leurs qualités offensives mais aussi de leur profondeur de banc, puisque trois joueurs offensifs (Rashford, Foden, Grealish) se sont montrés décisifs.

Face aux États-Unis ce vendredi, les Three Lions peuvent valider leur billet pour les huitièmes de finale du Mondial. De leur côté, les Coéquipiers de Christian Pulisic doivent obtenir un résultat après leur nul (1-1) face au Pays de Galles pour espérer quelque chose dans ce tournoi.

Match Angleterre - États-Unis Date 25/11/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports et TF1

Où voir le match Angleterre - États-Unis ?

Le match entre l'Angleterre et les États-Unis Serbie sera diffusé sur BeIN Sports et TF1, qui est également accessible via l'application Molotov.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports et TF1 Molotov

Les compositions probables d’Angleterre – États-Unis

Bien que touché à la cheville face à l’Iran, Harry Kane devrait être en mesure de tenir sa place, lui qui avait délivré deux passes décisives lors de ce premier match. Aucun changement n’est d'ailleurs à prévoir par rapport au premier onze de départ des Anglais dans la compétition. Bukayo Saka, Mason Mount et Raheem Sterling devraient débuter derrière l’attaquant de Tottenham. Jude Bellingham sera titulaire au milieu, tandis qu’Harry Maguire enchaînera en défense.

Après leur entame convaincante, les Américains ne devraient pas non plus changer leur équipe de départ. Buteur face aux Gallois, Timothy Weah devraient de nouveau débuter sur le côté droit avec Christian Pulisic de l’autre côté. À noter la présence du milieu de la Juventus Weston McKennie avec la pépite de Valence Yunus Musah.

La composition probable de l’Angleterre : Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Bellingham, Rice – Saka, Mount, Sterling – Kane.

La composition probable des États-Unis : Turner – Dest, Zimmerman, Ream , Robinson – McKennie, Adams, Musah – Weah, Sargent, Pulisic.

Cinq derniers résultats

Angleterre États-Unis Angleterre 6-2 Iran (21/11/2022) États-Unis 1-1 Pays de Galles (21/11/2022) Angleterre 3-3 Allemagne (26/09/2022) États-Unis - 0-0 Arabie Saoudite (27/09/2022) Italie 1-0 Angleterre (23/09/2022) Japon 2-0 États-Unis (23/09/2022) Angleterre 0-4 Hongrie (14/06/2022) Salvador 1-1 États-Unis (15/06/2022) Angleterre 0-0 Italie (11/06/2022) États-Unis 5-0 Grenade (11/06/2022)

Confrontations directes entre les deux équipes

Date Résultat 15/11/2018 Angleterre 3-0 États-Unis 12/06/2010 Angleterre 1-1 États-Unis 28/05/2008 Angleterre 2-0 États-Unis 28/05/2008 États-Unis 1-2 Angleterre 29/06/1950 États-Unis 1-0 Angleterre

