Angers U19 : le buteur Simbakoli suspendu 7 matches, son entourage va faire appel

Le jeune buteur angevin Usman Mamadou-Simbakoli a écopé de 7 matches de suspension pour propos déplacés envers l'arbitre. Une sanction qu'il conteste.

Usman Mamadou-Simbakoli (18 ans) va manquer plusieurs semaines de compétition. Le buteur U19 d'Angers Sco a écopé de sept matches de suspension pour propos déplacés envers le corps arbitral lors de la défaite au Mans (3-0), en décembre dernier.

"Les faits reprochés sont contestés par Usman"

Suite au rapport déposé par l'arbitre, la commission de discipline de la FFF s'était saisie du dossier. Elle a donc décidé de sanctionner lourdement l'actuel meilleur buteur des quatre championnats U19 (16 buts en 13 matches), qui ne devrait pas rejouer avant le 5 avril et la réception du .

Joint par Goal vendredi, l'agence Cracksman Sports Management, en charge des intérêts du joueur, a accepté de s'exprimer sur cette sanction. Elle annonce qu'elle ne devrait pas en rester là : "C’est avec un grand étonnement que nous avons appris la sévérité de cette décision dûe probablement au fait qu'Usman n'était ni présent ni representé par son club le jour de la commission. Les faits reprochés sont contestés par Usman qui dément formellement avoir été irrespectueux envers l’arbitre. C'est un garçon studieux, gentil, poli, humble et justement très respectueux... Tous ses coaches et coéquipiers vous confirmeront mes propos. C’est le premier carton rouge qu’il reçoit depuis ses débuts dans le football, et nous allons faire appel de cette décision dès le début de la semaine prochaine."

Il refuse de signer stagiaire à Angers

En parallèle de sa suspension, il est également question en ce moment de l'avenir à Angers d'Usman Mamadou-Simbakoli. L'attaquant, décrit comme athlétique et dôté d'un excellent sens du but, est sous convention jusqu'au 30 juin 2020. Le Sco lui a proposé un premier contrat stagiaire, qui ne répond pas à ses attentes.

Va-t-il quitter le Sco ? Son entourage reprend : "Le choix d’Usman était de signer son premier contrat professionnel à Angers. Nous avons été reçus très chaleureusement par Olivier Pickeu début décembre afin d'évoquer l’avenir d’Usman. Au regard des propos élogieux tenus à son égard, nous nous attendions à recevoir de la part du Sco une proposition de contrat pro. Mais celle-ci n’est pas arrivée et le club a décidé de lui proposer un contrat stagiaire. Nous ne donnerons pas de suite favorable à cette proposition, au vu des qualités d'Usman, de son potentiel et des sollicitations dont il fait l'objet." Selon ses agents, "de nombreux clubs, et pas des moindres, l'ont supervisé (Man City, , Dortmund), mais Usman est un garçon intelligent qui veut monter les marches une à une." Des clubs de L1 et un autre club anglais ont aussi pris des renseignements.