Angers - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM affronte Angers dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 est entré, depuis peu, dans sa dernière ligne droite avec des matchs décisifs chaque fin de semaine. Ce weekend, le championnat français a abordé sa 21e journée avec des affiches alléchantes au programme. Ce nouvel épisode de la saison s’achève ce dimanche soir avec un duel intéressant à suivre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers. Deux équipes qui viennent tout juste de retrouver le goût de la victoire.

L’OM doit enchainer

Après son élimination en Coupe de France face au LOSC en seizièmes de finale, l’Olympique de Marseille a bénéficié d’une semaine complète pour récupérer après sa victoire spectaculaire contre l’OL (3-2). Toujours deuxième de Ligue 1, le club phocéen (40 pts) accuse 13 points de retard sur le Paris Saint-Germain (1er, 53 pts). Un faux pas à Angers est donc à éviter s’il veut consolider sa place de dauphin et continuer à mettre la pression sur le leader parisien.

Angers veut récidiver contre l’OM

De son côté, Angers (23 pts), promu en Ligue 1 cette saison après un passage en Ligue 2, réalise un parcours intéressant en 2024/25. Récemment qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, les joueurs d’Alexandre Dujeux occupent la 12e place du championnat, avec cinq points d’avance sur l’AS Saint-Étienne (16e, 18 pts), barragiste. Motivés par leur bonne dynamique, les Angevins espèrent créer la surprise face à l’OM, d’autant qu’ils avaient réussi à accrocher les Phocéens au match aller au Vélodrome.

Horaire et lieu du match

Angers – OM

21e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Raymond Kopa

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Angers - OM

Angers : Fofana - Lefort, Bamba, Biumla, Hanin - Aholou, Belkebla - Allevinah, Abdelli, Fehrat - Lepaul

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Henrique, Hojbjerg, Bennacer, Merlin - Greenwood, Gouiri, Rabiot

Sur quelle chaîne suivre le match Angers – OM ?

La rencontre entre le SCO Angers et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 09 février 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.