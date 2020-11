Angers-Lyon (0-1) - Kadewere fait encore gagner l'OL

Longtemps malmené, Lyon a pu l'emporter sur la pelouse d'Angers grâce à un but tardif de Tino Kadewere. Les voilà sur le podium.

est de retour sur le podium de la . Deux semaines après avoir renversé Sainté dans le derby, l'OL s'est une nouvelle fois imposé grâce à Tino Kadewere sur la pelouse d'un Angers longtemps dangereux.

Un match qui démarre par un premier fait de jeu avec une sortie genou en avant d'Anthony Lopes dans le dos de Romain Thomas. Le défenseur angevin qui parvient à poursuivre le match, alors que le portier lyonnais n'écope une nouvelle fois d'aucune sanction.

Un Anthony Lopes qui enchaîne ensuite les arrêts pour maintenir sans équipe, largement bousculée par Angers, dans le match. Fulgini, Bahoken ou Thioub sont un danger permanent pour la défense rhodanienne, qui tient bon.

En face, seule une tête non cadrée du héros du derby Tino Kadewere fait passer un léger frisson sur la cage de Paul Bernardoni. Les deux équipes rentrent ainsi aux vestiaires sans la moindre différence de faite.

Lyon qui pense avoir l'occasion de faire la différence dès la reprise, mais le penalty accordé par M. Delerue est justement annulé, Sada Thioub ne touchant pas la ballon de la main.

Les hommes de Rudi Garcia n'y arrivent pas et Lopes doit continuer de se montrer vigilant sur les incursions angevines. Les ehtrées combinées de Dembélé, Gumaraes et De Sciglio redonnent un second souffle aux demi-finalistes de la dernière .

L'ancien du Celtic se procure d'ailleurs la plus grosse opportunité de la rencontre pour l'OL, bien lancé par Caqueret mais Bernardoni s'interpose avant de voir le ballon fleurter avec son poteau.

Mais c'est finalement Kadewere qui récidive pour offrir la victoire aux siens, tout seul à la réception d'une remise de Dubois dans la surface (0-1, 79e).