Anelka revient sur sa nouvelle mission de directeur sportif au FC Hyères

Nommé directeur sportif du club de Hyères, Anelka explique pourquoi il a rejoint le projet de Mourad Boudjellal et dévoile les ambitions du club.

Entre Nicolas Anelka et le foot français, l’histoire n’est pas finie. Si le dernier souvenir de l’ancien attaquant des Bleus reste son exclusion du groupe français lors de la Coupe du Monde 2010, c’est une toute autre page qui s’ouvre désormais pour le Parisien de naissance. Retraité des terrains depuis 2016 et une dernière pige en tant qu’entraîneur-joueur au Mumbai City, Anelka vient d’être nommé directeur sportif du FC Hyères, devenu il y a quelques jours la propriété de Mourad Boudjellal.

Jamais avare du contrepied durant sa carrière sportive, Nicolas Anelka va s’essayer à un nouveau rôle dans le sud de la France. Dans les colonnes de Var-Matin, l’ancien attaquant du PSG, Arsenal ou encore du Real Madrid est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à accepter la proposition de l’ancien boss du RC Toulon.

"Partir de N2, c’est presque partir de rien, explique l’intéressé ce jeudi. C’est plus intéressant que d’arriver sur un challenge où tout est déjà en place et où il n’y a pas grand-chose à améliorer. Alors on ne part pas de zéro, parce qu’il y a déjà une base. Une très bonne base. Mais là, on a l’opportunité de reprendre ce club-là et de tout développer : les infrastructures, qui sont déjà pas mal, des joueurs qui peuvent ramener une plus-value…"

Fort de son réseau développé durant ses vingt ans sur le circuit, Anelka compte en faire profiter son nouveau club même s’il assure qu’il ne fera pas n’importe quoi. Ces dernières semaines, les noms d’Adil Rami, natif du coin, et de Yohan Cabaye ont été cités.

Cependant, à écouter le directeur du FC Hyères, rien ne devrait bouger d’ici à la saison prochaine, en raison de l’arrêt des championnats amateurs. Des renforts de poids qui pourraient aider à l’objectif principal dans le futur, à savoir la Ligue 1. Mais pas de plans sur la comète pour le club de National 2.

"Je suis assez intelligent, je connais bien le foot et je sais que ce n’est pas facile. On va rester très, très calme, très, très serein. Il y a encore beaucoup de travail pour arriver au haut niveau. (…) On va déjà se concentrer sur le fait d’être en N2 et d’accéder au niveau supérieur. C’est l’objectif de départ."