Andrea Pirlo nommé entraineur des U23 de la Juve

L’ancien international italien a été intronisé ce jeudi en tant que coach des Espoirs de la Juventus.

La carrière d’entraineur d’Andrea Pirlo est officiellement lancée. Ce jeudi, l’ancien milieu de terrain azzurro a été désigné à la tête des moins de 23 ans de la de Turin, son dernier club professionnel. Une belle opportunité pour débuter dans le métier.

Pirlo (41 ans) c’est, pour rappel, l’un des plus grands footballeurs italiens de sa génération. Il avait écrit l’une des plus belles pages de l’ et aussi de la sélection transalpine. Son passage à Turin avait également été couronné par un grand succès.

Retraité depuis 2017, Pirlo s’était occupé jusque-là en exerçant comme consultant pour Sky Sport Italia. Mais, le terrain lui manquait trop et il a décidé de tenter sa chance. Nul doute que ses ambitions ne s’arrêtent pas aux Espoirs de l’équipe bianconera. « Si je décide de devenir coach, je veux connaitre un grand succès », avait-il déclaré il y a deux ans dans une interview.

Pirlo sur les pas d’autres champions du monde italiens

Il prend la succession de Fabio Pecchia, l’ancien bras droit de Rafael Benitez, et qui n’est resté en poste qu’une seule saison. La durée d'engagement de Pirlo est de cinq ans.

Pirlo est le 12e champion du monde italien à embrasser la carrière de coach. Il imite donc bon nombre de ses anciens coéquipiers au sein de La Nazionale. A noter que Fabio Grosso avait aussi dirigé les jeunes de la Vieille Dame, mais chez les U19.