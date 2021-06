André Villas-Boas explique son départ de l’OM

Parti à la surprise générale en plein milieu de la saison, Villas-Boas a avoué un dysfonctionnement dans sa relation avec Longoria.

Ce lundi 28 juin, les joueurs et le staff de l’Olympique de Marseille ont repris leur quartier à la Commanderie. Après quelques semaines de répit, le centre d’entraînement marseillais va de nouveau vivre au rythme des séances quotidiennes du club phocéen.

En attendant l’officialisation des signatures de Gerson et de Konrad de la Fuente, Jorge Sampaoli va faire l’état des lieux de son effectif. Arrivé pour les derniers mois de compétition, le coach argentin va enfin pouvoir apporter sa patte dans la préparation marseillaise.

La saison dernière, c’est André Villas-Boas qui était présent à la reprise. Une mini-victoire puisque les rumeurs d’un départ de l’entraîneur portugais avait circulé durant la trêve. Une version confirmée par le principal intéressé, qui met en avant le départ d’Andoni Zubizarreta pour expliquer cet envie estivale la saison dernière.

"Pourquoi devait-il (Zubizarreta) être viré alors que ça marchait ? OK, le propriétaire m’a donné ses explications et il est le propriétaire, donc j’ai dû l’accepter, avoue-t-il dans un long format sur The Athletic. Je voulais quitter le club, mais les joueurs m’ont convaincu de rester grâce à la relation que nous avions. Je suis resté et j’ai essayé de travailler avec le nouveau directeur sportif (Pablo Longoria)."

Entre l’Espagnol et le Portugais, l’alchimie n’a jamais vraiment pris et une lutte de pouvoir a commencé à s’installer. Entre les deux hommes forts du projet sportif de l’OM, la question était de savoir qui aurait la tête de l’autre ?

C’est finalement Pablo Longoria qui en est sorti vainqueur, après un mercato hivernal houleux conjugué à la gronde des supporters marseillais. L’arrivée d’Olivier Ntcham a été la goutte de trop pour Villas-Boas qui a présenté sa démission dans la foulée.

"L’une des choses qu’on s’était dites entre nous c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier (2021) et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Nous rations toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Et le lendemain je me réveille et nous avons signé Ntcham. Ntcham ! Je n'ai pas dit oui à Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti."

Engagé depuis dans une procédure judiciaire avec l’OM, André Villas-Boas n’a pour le moment pas retrouvé de club tandis que Longoria est passé de directeur sportif à président du club marseillais.