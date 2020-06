André Villas-Boas en dit plus sur son avenir à l'OM

Sondé sur la possibilité d’un retour au FC Porto, André Villas-Boas a surtout laissé entendre que cette saison serait sa dernière à l'OM.

André Villas-Boas a dévoilé un indice sur son avenir marseillais. Le coach portugais, dont le futur est sur toutes les lèvres actuellement, en dit un peu plus.

Real Madrid, Gareth Bale touché au pied

L'article continue ci-dessous

"AVB" se voit ainsi poursuivre une saison au sein de l' dans son plan de carrière comme il l'a indiqué aux médias lusitaniens.

Plus d'équipes

" Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au ou au ", a indiqué l'ancien boss de , qui a été sondé sur un éventuel retour à Porto.

"Comme je vous l’ai déjà dit, c’est difficile (Un retour à Porto, NDLR). L’amour qui m’unit à ce club ne le rend pas impossible, mais l’équipe est très bien dirigée par Sérgio Conceição. Que ça continue comme ça, le président le souhaite aussi", a ajouté le coach lusitanien dans les colonnes du média portugais Record.