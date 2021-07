André-Pierre Gignac donne rendez-vous en 2024 avec Griezmann et Mbappé

Capitaine d’une équipe de France olympique éliminée dès la phase de groupe, Gignac se verrait bien en 2024 malgré ses 38 ans.

Avec quatre buts en trois matches, André-Pierre Gignac aura fait tout ce qu’il pouvait. De retour en équipe de France, cinq ans après sa dernière apparition avec les Bleus, l’attaquant des Tigres de Monterrey a été comme Karim Benzema à l’Euro 2020. A son avantage individuellement, il n’a pas être le sauveur tant espéré pour amener l’équipe olympique à passer le stade de la phase de poules.

Une liste de 18 joueurs des plus compliquées à établir, une préparation tronquée avec seulement un match amical pour trouver des automatismes et un niveau tout simplement plus faible que le Mexique ou le Japon et c’est un aller-retour express pour la bande à Sylvain Ripoll, conforté dans ses fonctions par Noel Le Graet juste après l’élimination.

Capitaine de cette équipe olympique, André-Pierre Gignac avait à coeur de faire un résultat, vingt-cinq ans après la dernière apparition de la France dans ce tournoi olympique. Malheureusement, le rêve du plus mexicain des Français a rapidement tourné au cauchemar.

Ayant appelé ses coéquipiers à la révolte après la claque du match d’ouverture contre le Mexique, l’ancien Marseillais avait joué les sauveurs contre l’Afrique du Sud avec un triplé retentissant dans la victoire (4-3). Une performance en trompe l’oeil tant la France a été à côté de ses crampons.

A 35 ans, Gignac sait qu’il a sûrement laissé passer une occasion en or de pouvoir remporter quelque chose avec la France. Pourtant, malgré la déception de l’élimination après le lourd revers contre le Japon (4-0), le buteur avait déjà les yeux tournés vers 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. Il aura alors 38 ans mais a déjà posé sa candidature.

"Je vais jouer jusqu'à 40 ans, mais je vois Antoine (Griezmann), qui est beaucoup derrière l'équipe de France sur Twitter, qui se positionne. Kylian (Mbappé) a dit qu'il voulait les faire et on verra bien qui sera le troisième... Voilà, c'était une belle aventure, mais quand la marche est trop haute, elle est trop haute. Avant le match contre le Japon, on y a cru, je pensais qu'on pouvait le faire mais quand tu vois leur équipe se mettre en place, c'est compliqué. Quand tu prends onze buts en trois matches, c'est trop dur."