Ancelotti : «Si Benzema gagne le Ballon d'Or...»

Au sortir de son Clasico Real - Barça victorieux, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur Karim Benzema et le Ballon d'Or.

Il est peut-être à 24h du plus grand moment de sa carrière. À 35 ans, Karim Benzema en a vu passer, notamment depuis sa signature au Real Madrid il y a plus de dix ans. Il a connu Kaka et Cristiano Ronaldo, il a connu la concurrence avec Higuain ou Mariano Diaz, il a connu Zidane, il a connu la gloire et il a connu de difficiles moments. Cette fois, enfin, c'est son nom qui est sur toutes les lèvres.

Pour Ancelotti, Benzema mérite clairement le Ballon d'Or.

Encore aujourd'hui, c'est lui qui lance le Real Madrid lors du Clasico face au FC Barcelone d'un but astucieux. Décisif, il s'est également montré en forme dans le jeu alors que les premières critiques s'étaient faites entendre, le joueur étant diminué depuis le début de saison et relativement peu décisif pour le Real.

Si rien n'aura jamais été pardonné au numéro 9 madrilène, son heure de gloire semble avoir sonné. Demain, la cérémonie du Ballon d'Or devrait le récompenser et couronner ainsi une carrière qui l'aura vu remporter 4 Liga, 2 Coupe du Roi, 4 Supercoupe d'Espagne, 5 Ligue des Champions, 4 Supercoupe de l'UEFA et 4 Coupe du monde des clubs, en attendant la Coupe du Monde au Qatar à venir avec l'Équipe de France.

Ce bilan, cumulé à son apport d'aujourd'hui face au Barça, lui a valu les louanges de Carlo Ancelotti, son entraîneur, au sortir de la victoire des Merengues (3-1) : «On a eu un bon contrôle du match, on a assuré derrière, on a su attaquer. On aurait pu marquer le troisième avec Karim, après, on a géré quand le Barça a tenté de revenir dans le match. Karim a eu des problèmes physiques, mais il revient très bien, il a joué très bien. S'il gagne demain... on va faire la fête! (le Ballon d'Or)»