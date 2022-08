Ancelotti encense Aurélien Tchouaméni

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tenu des propos élogieux envers sa recrue française, Aurélien Tchouaméni.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été ravi de la performance d'Aurélien Tchouameni lors de la victoire contre l'Espanyol (3-1), dimanche soir.

Karim Benzema a été le héros du match, mais le technicien italien a surtout complimenté le jeune français. Il a été séduit par son rendement, et a affirmé qu’il va continuer à s'améliorer au fur et à mesure que ses coéquipiers s'habituent à lui.

Ancelotti content des progrès de Tchouaméni

Il a déclaré à propos de l’ancien bordelais : « Nous ne sommes pas surpris (par Tchouameni), c'est un joueur spectaculaire, c'était difficile au début, mais vous pouvez dire qu'il se sent très bien et à l'entraînement vous pouvez le voir ».

« Il joue bien en défense et en attaque. Je suis content de lui et j'espère qu'il continuera à s'améliorer, a-t-il ajouté. La rotation des milieux de terrain était prévue avec (Luka) Modric et (Fede) Valverde qui étaient un peu en retrait et Tchouameni qui montait."

Concernant la prestation collective de son équipe, « Carletto » a confié : « Nous étions toujours supérieurs, ils étaient dangereux sur les coups de pied arrêtés et ils ont marqué un but pour nous par malchance. Ils ont gagné en confiance, ils se sont lancés dans le jeu et heureusement, nous avons inscrit le but de 2-1 pour nous mettre en tête ».