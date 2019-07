Amical - L'OM inflige une correction à DC United (8-1)

Marseille a terminé sa tournée américaine par un festival contre l'équipe de Washington avec notamment deux doublés pour Maxime Lopez et Bouna Sarr.

Après avoir remporté la première édition des EA Games (contre Saint-Étienne en finale), l' concluait sa tournée américaine par un dernier match de préparation, contre DC United, formation de Major League Soccer. Wayne Rooney, star de cette équipe, était absent pour cette rencontre amicale.

Kevin Strootman a ouvert le score sur penalty peu avant la demi-heure de jeu mais l'équipe américaine a su égaliser, grâce à Amarikwa. Après une première mi-temps accrochée et un score de parité au moment de rentrer des vestiaires, l'équipe d'André Villas-Boas va nettement accélérer la cadence.

Septs buts en une mi-temps

Avec des grands espaces en défense et une certaine efficacité dans la zone de vérité, l'OM va trouver le chemin des filets à sept reprises en deuxième période : Bouna Sarr et Maxime Lopez s'offrent des doublés tandis que Radonjic, Chabrolle et Khaoui aggravent un peu plus la marque.

Les Phocéens vont désormais rentrer en et se préparer pour un match amical de prestige, le dimanche 4 août, contre le de Carlo Ancelotti au Vélodrome, une semaine avant la reprise de la .