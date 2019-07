Amazon va sortir un documentaire sur Marcelo Bielsa et Leeds

Après avoir sorti un documentaire consacré à la saison 2017-2018 de sous Pep Guardiola, Amazon va proposer dans les prochains jours à ses abonnés un programme dédié à Marcelo Bielsa et son épique saison du côté de .

"Ramenez-nous à la maison" est le titre de ce documentaire qui revient sur les mois passés par l'entraîneur argentin dans le club de Championship. En haut du classement tout le long de la saison, Leeds avait fini par échouer en demi-finale de barrage contre le Derby County de Frank Lampard.

Six épisodes sont prévus avec la voix-off de Russell Crowe, l'acteur néo-zélandais très connu pour son rôle dans Gladiator (2000).

From the boardroom to the changing room, go behind-the-scenes with our new show ‘Take Us Home’, coming to @primevideosport in August! pic.twitter.com/wSIHfFsIyO