Alves indique ce qui différencie Messi et Ronaldo des autres

Daniel Alves a une vision bien précise des cracks mondiaux que sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar.

Sacré champion d'Amérique du Sud avec le dimanche soir, Daniel Alves est aujourd'hui le joueur en activité le plus titré du football mondial.

Autant dire que le désormais ex-défenseur du a une idée bien précise de la singularité qui définit les meilleurs joueurs du monde. Interrogé sur le sujet, l'international auriverde a confié sa vision ses choses dans des propos accordés à SporTV.

L'article continue ci-dessous

"L’équipe joue pour Messi et pour Cristiano. L’équipe doit aussi jouer pour Neymar", s'est-il enthousiasmé. "Ce sont des joueurs différents. Plus l’équipe joue pour eux, plus ils répondent, il ne s’agit pas d’égoïsme. Par exemple, j’ai créé cela avec Messi. J’avais cela avec lui. Avec Messi dans mon équipe, je n’avais rien à faire à part lui passer le ballon. Il dribble, il regarde, il marque".

Rappelons qu'Alves est resté très proche de Messi, en tant que pourvoyeur de ballon privilégié du génie argentin durant son passage au Barça. Cela ne l'a toutefois pas empêché de répondre à son ami après les critiques véhémentes du numéro 10.

"Les amis n'ont pas toujours raison. C'est ce que j'ai dit. Il peut, à chaud, dire cela, mais je ne peux pas être d'accord avec lui. C'est un manque de respect pour l'institution, l'équipe brésilienne. Un manque de respect envers plusieurs joueurs professionnels qui ont fait beaucoup de sacrifices. Il a tort et je ne suis pas d'accord avec lui", avait-il lâché après la finale de la Copa America contre le (2-0).