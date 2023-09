L’Allemagne et la France sont aux prises dans le cadre d’un match amical international. Les dernières news ici.

Ce mardi, les férus du cuir rond vont suivre une rencontre amicale entre deux grandes nations de football. Ce match opposera la Mannschaft de l’Allemagne aux Bleus de l’Equipe de France, qui se jouera au stade Iduna Park. Un match déséquilibré sur le papier vu les dernières sorties des deux équipes.

La France pour confirmer, l’Allemagne en crise

Les Bleus veulent poursuivre leur sans-faute. Sortie d’une belle victoire (2-0) contre la sélection irlandaise en cinquième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, l’Equipe de France veut continuer sur la même lancée. En effet, Kylian Mbappé et ses coéquipiers envisagent de battre une équipe allemande en déclin, pour parfaire leur trêve internationale.

De l’autre côté de la ligne de bataille, la Mannschaft, qui vit des moments très compliqués depuis son élimination en Coupe du monde 2022, veut retrouver sa marque. Mais cela peine à revenir pour les champions du monde 2014. Pays organisateur de l’Euro 2024, l’Allemagne traverse une des pires périodes de son existence. Puisque la Mannschaft est sur une série de quatre défaites et un match nul lors de ses cinq dernières sorties.

La goutte d’eau qui a débordé le vase est la défaite amère (1-4) subie, samedi, à domicile contre les Samouraïs Bleus du Japons en match amical. Outrepassée, la fédération allemande de football a jugé bon de limoger Hansi Flick, ce dimanche 10 septembre. En effet, la Mannschaft va accueillir les Bleus sans un sélectionneur principal, mais plutôt avec Rudi Völler, qui va assurer l’intérim, mardi.

Horaire et lieu du match

Allemagne – France

Match amical international

Iduna Park

A 21h française

Les équipes probables de Allemagne – France

Allemagne: ter Stegen - Wolf, Rudiger, Thiaw, Gosens - Goretzka, Can - Sané, Gündogan, Musiala - Havertz

France: Maignan - Pavard, Upamecano, Saliba, Camavinga - Fofana, Griezmann, Tchouaméni - Coman, Kolo Muani, Mbappé

Sur quelle chaine suivre le match Allemagne – France

La rencontre entre l’Allemagne et la France sera à suivre ce mardi 12 septembre 2023 à partir de 21h sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My TF1.