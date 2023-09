Allemagne : Hansi Flick limogé après la défaite contre le Japon

A la tête de la sélection allemande depuis deux ans, Hansi Flick vient d’être limogé par la Fédération allemande de Football.

Entre l’Allemagne et Hansi Flick c’est désormais une histoire ancienne. Le technicien de 52 ans n’est plus le patron de la Nationalmannschaft. Au lendemain de la sanglante défaite (1-4) concédée contre le Japon en amical, l’instance faitière du football allemand a annoncé le limogeage de l’ancien entraîneur du Bayern Munich.

Un bilan négatif

Hansi Flick paie les mauvais résultats de son équipe depuis sa prise de fonction. Alors qu’il avait pris la succession en août 2022 de Joachim Lowe, Flick avait pour mission de rebâtir une sélection allemande performante grâce à un rajeunissement de l’effectif. Mais deux ans après sa prise de fonction, le technicien allemand s’est montré incapable de tirer son équipe vers le haut. Lors du mondial de 2022, l’Allemagne s’est fait éliminer pour une deuxième fois consécutive en phase de poule.

Pire, la sélection championne du monde en 2014 n’a gagné que 4 matchs sur les 17 derniers matchs et reste sur 5 défaites consécutives. Des résultats peu rassurants qui ont poussé les dirigeants de la Fédération a le limogé à 9 mois de l’Euro. « Les commissions ont convenu que l'équipe nationale senior masculine a besoin d'un nouvel élan après les récents résultats décevants. Nous avons besoin d'un esprit d'optimisme et de confiance en vue du Championnat d'Europe dans notre propre pays. Pour moi personnellement, c'est un moment C'est l'une des décisions les plus difficiles de mon mandat jusqu'à présent. Parce que j'apprécie Hansi Flick et ses adjoints en tant qu'experts et personnes du football. Cependant, le succès sportif est la priorité absolue de la DFB. Cette décision était donc inévitable. « a déclaré Bernd Neuendorf , président de la Fédération allemande de Football après le licenciement de Flick.

Nagelsman, successeur de Flick?

Selon le journal allemand Bild, Julian Nagelsman devrait prendre la succession de Flick. Limogé il y a quelques mois à la tête du Bayern Munich, le jeune technicien aura pour mission de redresser une sélection allemande en pleine dilettante à 9 mois de l’Euro qu’elle accueille à domicile.