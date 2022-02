Allegri après Villarreal-Juventus : "Ce n'est pas facile ici, croyez-moi"

Bousculée sur la pelouse de Villarreal, mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, la Juventus Turin est parvenue à accrocher le match nul (1-1). Les Italiens, qui avaient ouvert le score grâce à un but express de Dusan Vlahovic, ont dû batailler pour tenir tête aux hommes d'Unai Emery, qui auraient vraisemblablement mérité de l'emporter.

Allegri a des regrets sur le but de Parejo...

En conférence de presse d'après-match, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Vieille Dame, regrettait toutefois l'égalisation offerte à Dani Parejo. "Nous avons commis une grosse erreur sur leur égalisation. Nous savions parfaitement qu'ils tenteraient cette action et nous les avons laissé marquer", a déploré le technicien transalpin face aux médias, mardi soir.

Toutefois, il se contentera de ce match nul face à une belle équipe. "Villarreal possède de l'expérience et une belle technique. Bien sûr, je voulais gagner 3-0 mais ce n'est pas facile ici, croyez-moi. Nous avons été un peu légers sur notre pressing en seconde période et Villarreal nous l'a fait payer", a ainsi regretté Massimiliano Allegri, pas inquiété par le contenu proposé.

La manière ? Pas sa priorité !

"On avait le match en main et nous sommes devenus trop légers. Quand nous devenons mignons, nous sommes moins méchants. Je préfère une Juve moche et gagnante que mignonne et perdante", a-t-il martelé au micro de Sport Mediaset. Loin d'être flamboyante, la Juventus Turin conserve toutes ses chances de qualification. Le match retour s'annonce bouillant le 16 mars prochain, en Italie, avec une place en quarts de finale à aller chercher !