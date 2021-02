Alisson perd tragiquement son père

Le père d'Alisson, Jose Agostinho Becker, est décédé mercredi à la suite d'une noyade. Le drame a été confirmé par son club de Liverpool.

Liverpool a confirmé l'information dévoilée par le club brésilien de l'Internacional et selon laquelle le père du gardien de but des Reds, Alisson Becker, est décédé après s'être noyé dans un lac dans un tragique accident.

La nouvelle a été publiée sur le compte Twitter officiel du club brésilien tôt ce jeudi matin, Internacional offrant son soutien à la famille et aux amis de Jose Agostinho Becker. Et il en est de même pour Liverpool bien sûr.

ESPN Brasil rapporte qu'après consultation auprès des pompiers de Cacapava do Sul et de la police civile de Lavras do Sul, le corps du père d'Alisson, âgé de 57 ans, a été retrouvé après avoir été porté disparu. Reuters rapporte que la police locale a confirmé que Jose Agostinho Becker était décédé après avoir nagé dans un lac près de sa maison de vacances dans le sud du Brésil.

Exprimant sa tristesse à la nouvelle, Internacional a écrit sur sa page Twitter : "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de José Agostinho Becker, père de nos anciens gardiens Alisson et Muriel. Le Clube do Povo transmets sa force à sa famille et à ses amis en ce moment très douloureux."

The thoughts and prayers of everyone at Everton are with Alisson Becker and his family following the tragic news of the death of his father, Jose Becker.

Sao Paulo a également transmis ses condoléances et posté sur Twitter le message suivant: "Avec beaucoup de regret, Sao Paulo a appris la triste nouvelle du décès de José Agostinho Becker, père des gardiens Alisson et Muriel. Nos condoléances et notre solidarité avec les deux joueurs et leurs familles. Nous leur souhaitons beaucoup de force et beaucoup de lumière."

David de Gea a également posté un message de soutien à Alisson, tandis que les rivaux de Liverpool dans le Merseyside Everton ont également tweeté pour exprimer leurs pensées et leurs prières.

Alisson a commencé sa carrière professionnelle avec Internacional, disputant 115 matches pour cette équipe avant de déménager à Rome en 2016.

Le joueur de 28 ans a expliqué en 2018 comment Jose Agostinho Becker avait influencé sa décision de devenir gardien de but, son père ayant également joué à ce poste.

Il a déclaré au site officiel du club de Liverpool: "J'ai une famille de gardiens de but: mon père a joué pour son équipe de travail, ma mère a joué au handball à l'école et mon grand-père a joué dans le football amateur. Et après tout ça, mon frère est venu jouer et puis j'ai commencé à aimer ça aussi. J'ai commencé à le regarder s'entraîner puis à ressentir de la passion pour le poste. C'est dans mon sang, c'est dans ma famille, alors j'ai commencé à les suivre."