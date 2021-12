Algérie-Tunisie (2-0) : L’Algérie remporte sa première Coupe arabe

Enfin ! Depuis sa première édition en 1963, l'Algérie n'avait jamais été sacrée en Coupe arabe des nations. C'est désormais chose faite même si tout ne fut pas simple face à la Tunisie. L'EN est passée par la prolongation pour faire la différence et le match a été musclé (huit cartons jaunes).

L'incroyable loupé de Meziani

Ainsi, dès la 15e minute de jeu, la Tunisie faisait passer un frisson dans la défense algérienne : sur un coup-franc indirect, Msakni plaçait une tête sur la transversale d'un M'Bolhi battu.

Quatre minutes plus tard, le portier de l'EN se montrait décisif en repoussant une frappe de Sliti.

Arrivait ensuite l'incroyable loupé de Meziani. On jouait la 21e minute quand Bounedjah filait au but et centrait pour Tayeb Meziani. Mais ce dernier, qui n'avait pas qu'à ajuster Mouez Hassen manquait le cadre et se prenait la tête à deux mains, conscient d'avoir laissé passer une occasion en or.

Le bijou de Sayoud qui sacre l'Algérie

En deuxième période, aucune des deux équipes ne parvenaient à faire la différence. La plus grosse occasion de ce deuxième était à mettre au crédit de la Tunisie. A une minute de la fin du temps réglementaire, Jaziri héritait du ballon dans la surface mais ne cadrait pas sa frappe… La Tunisie venait de manquer la balle de match…

Il fallait donc attendre la prolongation pour voir enfin les filets : et de quelle façon ! A l'entrée de la surface tunisienne, Sayoud expédiait une frappe magnifique en pleine lucarne (99e).

Dans le temps additionnel, l'Algérie ajoutait même un deuxième but par Brahimi qui profitait du but laissé vide par Hassen, monté sur un corner, pour clore la marque et assurer définitivement le triomphe de l'Algérie.