Algérie - Nigeria (2-1) : les réactions de Riyad Mahrez et Djamel Belmadi

Héros du peuple algérien, Riyad Mahrez n'a pas caché sa fierté après la qualification des Fennecs pour la finale de la CAN.

Riyad Mahrez (attaquant de l' , beIN SPORTS) : "C'était un match difficile aujourd'hui contre une bonne équipe du . On a eu l'occasion de tuer le match, on ne l'a pas fait. Les deux équipes se cherchaient un peu, se valaient un peu, ce n'était pas facile de se créer des occasions, mais je pense qu'on a été solides. Ils ont eu ce penalty grâce à la VAR, à part ça je pense qu'ils n'ont pas eu grand chose. Et nous on a eu ce coup-franc. J'ai pris mes responsabilités, et hamdoullah je l'ai mis".

Algérie 2-1 Nigéria - Mahrez catapulte les Fennecs en finale !

Djamel Belmadi (sélectionneur de l'Algérie, beIN SPORTS) : "Que dire ? C'est difficile de trouver les mots après un match comme ça. Déjà dire merci aux joueurs. Des fois on se trompe. Alors il faut vraiment dire merci aux joueurs pour leur boulot aujourd'hui. Depuis le début ils sont comme ça. Match après match, dans la difficulté, on ressort d'un match très éreintant contre la où on avait joué 120 minutes dans des conditions très difficiles. Repartir aujourd'hui contre une équipe du Nigeria, très forte athlétiquement, avec beaucoup de vitesse, du football moderne… S'en sortir avec un scénario comme ça, je leur tire un coup de chapeau. Bien-sûr, une finale c'est fait pour être gagnée. Maintenant, on a un adversaire en face de nous qui va aussi vouloir la gagner. Ce sera très difficile, on va bien se reposer et préparer le match comme il faut".