Algérie - Mali : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L’Algérie croise le fer avec le Mali en amical ce mercredi. Une opposition alléchante, bien que sans enjeu.

L’Algérie de Djamel Belmadi n’aura pas la chance de participer à la Coupe du Monde qui s’apprête à démarrer au Qatar. Les Verts vont donc se rabattre sur des joutes amicales en cette période de matches internationaux. A domicile, ils affrontent le Mali.

L’Algérie vise la passe de sept

Avant de s’envoler pour la Suède en fin de semaine, les Fennecs vont donc défier les Aigles dans leur nouveau stade d’Oran. Là où ils ont remporté leurs dernières sorties amicales en septembre, contre respectivement la Guinée et le Nigeria. L’objectif est donc de réussir la passe 3. Ou de 6 même, puisqu’ils avaient remporté 3 matches en juin.

Pour Djamel Belmadi, c’est aussi l’occasion de poursuivre ses essais. Le technicien algérien va continuer à effectuer une large revue d’effectif. Face au Mali, et en attendant l’arrivée de Rayan Ait-Nouri lors du prochain rassemblement, il est possible qu’il lance le nouvel appelé Mehdi Léris (Sampdoria). Lors de sa dernière conférence de presse, il en a dit le plus grand bien.

Plusieurs absents dans le camp algérien

Ramy Bensebaini et Adam Ounas ne seront pas disponibles pour cette empoignade, mais le reste des cadres algériens seront tous d’attaque. Rais M’Bolhi, l’expérimenté portier, est notamment de retour après avoir retrouvé un club (Al Qadisiyah, D1 saoudienne). Il n’est pas sûr cependant qu’il retrouve sa place de titulaire.

Dans une enceinte bouillonnante, l’Algérie est donc tenue de poursuivre sa progression, tout en continuant à panser ses plains suite à la désillusion subie. Enchainer les victoires est la meilleure façon de rebondir. Les Maliens sont prévenus.

La compo probable de l’Algérie :

M’Bolhi ; Atal, Touba, Mandi, Tougai ; Bennacer, Zerrouki, Zorgane ; Belaili, Mahrez, Slimani.

Sur quelle chaine voir le match ?

La rencontre amicale entre l’Algérie et la Guinée ne sera diffusée sur aucune chaine française. En Algérie, elle sera retransmise à partir de 21h (française) sur le Programme National (Algérie) et TV6.

Quel stream pour le match Algérie - Mali ?

Les deux chaines citées plus haut sont accessibles en streaming sur n’importe quel serveur IPTV.