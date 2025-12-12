Algérie - EAU : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le scénario est déjà écrit dans toutes les têtes, mais il reste un match à gagner. Ce vendredi à 18h30 (heure française) au stade Al-Bayt de Doha, l'Algérie affronte les Émirats Arabes Unis en quarts de finale de la Coupe Arabe. En ligne de mire : une potentielle demi-finale explosive contre le rival marocain. Mais avant de penser au derby que tout le Maghreb attend, les Fennecs A' doivent écarter un adversaire piégeux pour continuer à défendre leur couronne.

Une montée en puissance portée par la jeunesse

Après un démarrage diesel, l'Algérie a trouvé son rythme de croisière. La victoire convaincante contre l'Irak (2-0) a confirmé la montée en puissance d'un groupe où la jeunesse a pris le pouvoir. Adil Boulbina et Redouane Berkane, étincelants depuis le début du tournoi, sont devenus les nouvelles coqueluches du public, épaulés par l'expérience indispensable du capitaine Yacine Brahimi. Une alchimie qui fait des Verts les grands favoris de ce duel.

Les Émirats et la polémique Al-Kaabi

En face, les Émirats Arabes Unis arrivent sans complexe. Deuxièmes de leur groupe, ils s'appuient sur un effectif cosmopolite, composé de nombreux joueurs naturalisés, ce qui suscite quelques sourires ironiques côté algérien. Mais la tension est montée d'un cran suite aux propos provocateurs du journaliste émirati Abdullah Al-Kaabi, souhaitant ouvertement la défaite de l'Algérie. Une sortie médiatique qui a enflammé les réseaux sociaux et qui servira sans doute de motivation supplémentaire aux hommes de Madjid Bougherra.

Ne pas brûler les étapes

Pour l'Algérie, le danger est de se projeter trop vite vers la demi-finale. Face à une équipe émiratie organisée et rapide en transition, la moindre déconcentration pourrait se payer cash. L'objectif est clair : valider la qualification avec la manière pour envoyer un message fort avant, peut-être, le match le plus attendu de l'année.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - EAU ?

La rencontre entre l'Algérie et les Emirates Arabes Unis sera à suivre ce vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h30 sur BeIN Sports Max 10. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Horaire et lieu du match Algérie - EAU

La rencontre entre l'Algérie et les Emirates Arabes Unis se tiendra ce vendredi 12 décembre à partir de 18h30, heure française, au Stade d'Al Bayyt à Al-Khor.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Algérie

L'Algérie aborde ce quart de finale face aux Émirats avec quelques épines au pied. Naoufel Khacef, défenseur central titulaire lors du premier match face au Soudan, reste indisponible pour la deuxième rencontre consécutive. Touché par des gênes persistantes, il n'a pas participé à la large victoire 5-1 contre Bahreïn et sa présence demeure compromise pour cette rencontre cruciale, malgré les examens approfondis passés au centre médical Aspetar de Doha. Plus grave encore, Amir Sayoud, leader technique et pièce maîtresse du milieu algérien, sera également forfait. Ces deux absences forcent Bougherra à repenser son équilibre.

Face à ces défections, le probable onze de départ alignerait Farid Chaâl en gardien, avec un quatuor défensif composé de Youcef Atal, Mohamed Amine Tougai et Achraf Abada — capable de monter participer aux phases offensives. Au milieu, Victor Lakhal et Zakaria Draoui apporteraient densité physique et récupération, tandis que Yassine Benzia assurerait la liaison avec l'attaque. En avant, le trio Boulbina-Brahimi-Berkane concentrerait la dangerosité offensive, avec Brahimi en position de meneur de jeu capable de percer les défenses.

Infos sur l'équipe des EAU

Les Émirats ne présentent pas de problèmes de blessures majeures mais affichent un effectif hétérogène réparti entre plusieurs clubs du Golfe. Dirigés par le Roumain Cosmin Olăroiu depuis quelques mois, ils s'appuient sur des expatriés d'expérience comme le gardien Ali Khaseif (38 ans), les défenseurs Lucas Pimenta et Slavoljub Ivković, ainsi que les milieux Nicolas Giménez et Yahya Nader. En attaque, Caio Lucas (31 ans), Bruno Conceição (24 ans) et Yahya Al Ghassani (27 ans, auteur de 2 buts en phase de groupes) constituent les principaux dangers offensifs aux côtés de Yahya Al Hashmi. Cette composition cosmopolite offre une solidité tactique reconnue, mais aucune absence notoire ne devrait affecter le onze aligné ce vendredi.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

ALG Derniers matches UAE 2 Victoires 0 Nul 0 Algérie 1 - 0 UAE

Algérie 1 - 0 UAE 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

