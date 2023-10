Algérie - Cap-Vert : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dans le cadre de sa préparation pour la CAN, l’Algérie croise le fer ce jeudi avec le Cap-Vert à domicile. Un bon test pour les Fennecs.

Victorieux du champion d’Afrique en titre, le Sénégal, lors de sa précédente sortie, l’Algérie va chercher à enchainer ce jeudi lors de la réception du Cap-Vert. Même s’il ne s’agit que d’un match amical, les Verts ont à cœur de bien faire, histoire notamment de poursuivre leur montée en puissance en vue de la CAN en Côte d’Ivoire. A l’heure du match, Riyad Mahrez et consorts auront d’ailleurs pris connaissance avec l'identité de leurs futurs opposants en phase de groupes de cette compétition.

Les débuts de Gouiri avec l’Algérie

Les Fennecs ont bouclé leur campagne de qualification sans le moindre revers. Ils ont même enregistré 16 points sur 18 possibles. Un bilan qui, de facto, les place parmi les favoris pour la victoire finale en février prochain. Mais, c’est un statut qu’ils vont devoir assumer. Et cela passe par une victoire ce jeudi, suivi d’un autre bon résultat contre l’Egypte la semaine prochaine.

L’Algérie va se présenter à ce match avec ses meilleurs éléments. Son sélectionneur, Djamel Belmadi, a d’ailleurs admis que le temps des essais est terminé et que la priorité désormais est de dégager une équipe-type en vue des échéances importantes qui se profilent. Dans cette optique, le renfort d’Amine Gouiri ne peut qu’être une bonne nouvelle. L’ancien international espoir tricolore a opté pour les Verts, comme l’ont fait Houssem Aouar et Rayan Ait-Nouri, et il a aujourd’hui toutes les chances de s’installer comme titulaire à la pointe de l’attaque.

L'article continue ci-dessous

Sans défaite depuis un an, et son revers en amical contre la Suède (novembre 2022), l’Algérie est donc ultra-motivée pour maintenir le cap. Dans le stade Chahid Hamlaoui de Constantine, tout est réuni pour. L’opposition contre les Pharaons de Salah, prévu aux Emirates Arabes Unis, sera en revanche d’un tout autre niveau.

La compo probable de l’Algérie contre le Cap-Vert :

Mandrea ; Touba, Bensebaini, Mandi, Atal ; Feghouli, Zerrouki – Chaibi, Aouar, Mahrez ; Gouiri.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Cap-Vert

Le match entre l’Algérie et le Cap Vert, programmé ce jeudi à 21h française, ne sera diffusé sur aucune chaine française. Il vous sera en revanche possible de visionner le match sur les chaines algériennes TV1 et ENTV. Pour regarder le match en streaming, il vous faut vous munir d’un serveur IPTV.