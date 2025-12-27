Algérie - Burkina Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le choc des leaders, le duel qui doit valider le renouveau. Ce dimanche soir (20h00) au Stade Moulay El Hassan de Rabat, l'Algérie affronte le Burkina Faso avec l'ambition de confirmer sa "résurrection". Après deux éditions cauchemardesques, les Fennecs ont enfin chassé leurs démons en écrasant le Soudan (3-0) lors d'une entrée en matière magistrale. Portés par un Riyad Mahrez éternel, auteur d'un doublé qui fait de lui le meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN (dépassant Belloumi), les hommes de Vladimir Petkovic veulent prouver que cette performance n'était pas un feu de paille. L'objectif est limpide : une victoire pour s'assurer la première place et envoyer un message de puissance au reste de l'Afrique.

L'incident Bounedjah : un psychodrame vite éteint

Pourtant, la vie des Fennecs n'est jamais un long fleuve tranquille. La large victoire inaugurale a été marquée par une scène qui a enflammé les réseaux sociaux : le refus de Baghdad Bounedjah, frustré par son inefficacité, de serrer la main de son capitaine Mahrez. Un geste d'humeur qualifié d'"inacceptable" par Petkovic, mais qui a paradoxalement servi à souder le groupe. Isolé lors du contrôle antidopage, l'attaquant a eu le temps de refroidir sa colère avant de se réconcilier avec ses partenaires. Ce "psychodrame" de 24 heures, géré avec i ntelligence par la Fédération, démontre que cette Algérie version 2025 possède désormais la maturité nécessaire pour ne pas laisser les égos polluer l'objectif collectif.

Maza et le 100ème rugissement : la jeunesse prend le pouvoir

Ce match sera aussi l'occasion de voir à l'œuvre le nouveau visage de l'Algérie, symbolisé par Ibrahim Maza. Le jeune prodige du Hertha Berlin, entré en jeu face au Soudan, est entré dans l'histoire en inscrivant le 100ème but de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Son insouciance, couplée à celle d'Anis Hadj Moussa ou d'Adil Boulbina, apporte une verticalité et une fraîcheur qui manquaient cruellement aux Fennecs ces dernières années. Face à la rigueur physique des Étalons, cette jeunesse décomplexée, encadrée par les tauliers, passera son premier véritable test d'intensité. C'est le mélange entre l'expérience de Mahrez et la fougue de Maza qui détient la clé du verrou burkinabè.

Le Burkina Faso : une muraille mentale à ne pas sous-estimer

Mais attention, l'adversaire est coriace. Le Burkina Faso est l'antithèse de la flamboyance : c'est une équipe de "résilience". Menés et malmenés par la Guinée Équatoriale lors du premier match, les Étalons ont renversé la table dans le temps additionnel grâce à Minoungou et Tapsoba pour s'imposer (2-1). Cette force mentale, incarnée par le roc Edmond Tapsoba en défense centrale, est leur marque de fabrique. Habitués à frustrer l'Algérie (souvenez-vous du 2-2 en 2023), les hommes de Brama Traoré ne craignent pas la technique adverse. Ils répondront par l'impact physique et la patience, prêts à punir la moindre saute de concentration algérienne. Ce dimanche, c'est la créativité retrouvée des Verts contre la muraille mentale des Étalons.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de l'Algérie

Vainqueurs maîtrisés pour leur entrée en lice, les Fennecs abordent ce deuxième rendez-vous avec un groupe au complet et sans le moindre pépin physique à signaler. Petkovic a pu gérer les temps de jeu lors du premier match, reposant ses cadres durant la seconde période, ce qui place l’Algérie dans des conditions idéales avant d’affronter le Burkina Faso.

Riyad Mahrez, désormais à trois sélections du record de Aïssa Mandi, devrait à nouveau incarner le principal leader offensif. Sur le plan tactique, quelques ajustements sont envisageables. Très en vue après son entrée face au Soudan, Ibrahim Maza est pressenti pour débuter, au détriment de Farès Chaïbi. Ismaël Bennacer pourrait également céder sa place, son état de forme étant jugé perfectible, avec Ramiz Zerrouki ou Himad Abdelli comme alternatives crédibles. Rayan Aït-Nouri n'est pas sûr non plus d'enchainer, car Jaouen Hadjem se pose aussi comme candidat sérieux pour occuper le flanc gauche.

Infos sur l'équipe du Burkina Faso

Le Burkina Faso aborde cette deuxième rencontre de la CAN sans le moindre souci d’effectif. Aucun blessé ni suspendu n’est à signaler, ce qui laisse au sélectionneur une marge de manœuvre appréciable après l’entrée en lice réussie face à la Guinée équatoriale.

Dans ces conditions, le staff burkinabè pourrait choisir la continuité en reconduisant le onze de départ victorieux. Une option logique au vu de la solidité collective affichée et de l’équilibre trouvé dans les différents secteurs du jeu.

Seule interrogation : l’impact de Minoungou. Remuant et décisif après son entrée en jeu lors du premier match, l’ailier a marqué des points et pourrait être récompensé par une titularisation. En dehors de ce possible ajustement, Traoré devrait maintenir sa confiance au groupe qui a parfaitement lancé le tournoi

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

