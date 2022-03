Algérie : abattu, Bennacer promet des jours meilleurs

Comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Depuis mardi soir, l'Algérie vit un véritable cauchemar éveillé. À Blida, les Verts ont échoué aux portes de la Coupe du Monde 2022, battus par un but de Karl Toko-Ekambi dans les dernières secondes d'une rencontre au scénario incroyable, face au Cameroun (1-2). Une nouvelle désillusion après la CAN.

Ismaël Bennacer est abattu

S'appuyant sur une génération dorée, l'Algérie n'avait plus qu'à tenir quelques secondes pour décrocher son billet pour le Qatar... Trop nerveux, les hommes de Djamel Belmadi n'ont pas su maîtriser leurs émotions, faisant naître un espoir chez les Camerounais. Présent sur la pelouse mardi soir, Ismaël Bennacer est sonné, mais a livré un message d'espoir.

L'article continue ci-dessous

“Mes frères et soeurs algériens, le football est un sport magique, mais parfois cruel et injuste. Comme beaucoup, je suis abattu suite à la défaite d’hier (mardi). Mais une chose est sûre, je suis et je resterai toujours fier de me battre pour vous. Merci pour le soutien dont vous faites preuve dans les bons et les mauvais moments. En toutes circonstances, vous nous rendez encore plus fiers de représenter l’Algérie", a écrit le joueur de l'AC Milan sur Instagram.

"Nos couleurs brilleront de nouveau"

"Cette défaite fait mal et sera difficile à oublier, mais il va falloir tourner la page, relever la tête, et penser aux prochaines échéances. Restons unis et soudés, des jours meilleurs arrivent et nos couleurs brilleront de nouveau. On fera tout pour vous procurer le bonheur que vous méritez. On a gagné ensemble, on est tombé ensemble, et on se relèvera ensemble", a ensuite promis l'international algérien. Un message plein de lucidité.