Alexander-Arnold conforté par légende de Liverpool

En raison d’un début de saison très inquiétant, le défenseur anglais Trent Alexander-Arnold fait face à d’acides critiques en ce moment. Mais il a aus

L'ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy est convaincu que Trent Alexander-Arnold peut rebondir après sa période délicate.

« Les problèmes d’Alexander-Arnold peuvent être facilement résolus »

Murphy pense que les "problèmes" du jeune latéral peuvent être "facilement résolus". "Trent Alexander-Arnold n'a pas atteint son niveau habituel contre Manchester United et Naples et doit relever le défi d'être sélectionné pour la Coupe du monde", a déclaré Murphy au Daily Mail. "Il doit revoir son jeu de position et sentir le danger un peu plus rapidement. On lui a laissé le champ libre pendant longtemps, mais il devrait mieux se protéger, même si cela signifie sacrifier quelques courses en avant".

"L'arrière droit est l'un des postes les plus difficiles à pourvoir en Angleterre en raison de la concurrence de Kyle Walker, Kieran Trippier et Reece James. Trent a un facteur X que ses rivaux ne possèdent pas mais il doit se pencher sur leurs qualités afin d’être plus précieux", a poursuivi l’ex-milieu de terrain.

Pour ce qui est de la piètre forme de son ancienne équipe depuis l’entame de la saison, Murphy a confié : "Liverpool a semblé complaisant cette saison, mais je ne veux pas dire que les joueurs ne se donnent pas à 100 %. Il s'agit plutôt d'un manque de précision ou d'une incapacité à faire les choses essentielles lorsque vous n'avez pas de concurrence à votre poste. J'ai parfois glissé dans la zone de confort et j'avais besoin d'une secousse. Je ne dis pas que Trent est pareil, mais les entraîneurs de Liverpool pourraient passer plus de temps avec lui pour analyser les parties défensives de son jeu qui ont besoin d'être travaillées. Il est à l'écoute et ses problèmes sont facilement résolus. Les petits détails peuvent faire une grande différence".