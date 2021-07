Alex Telles réagit aux rumeurs de transfert

Le latéral gauche brésilien, Alex Telles, a affirmé qu'il n'était pas intéressé par un départ de Manchester United.

Alex Telles a laissé entendre qu'il ne quitterait pas Old Trafford cet été, le défenseur brésilien déclarant que c'était "un plaisir d'être à Manchester United".

L'arrière gauche de 28 ans a lutté pour avoir un temps de jeu régulier en Angleterre en raison de la concurrence avec Luke Shaw au poste de latéral gauche chez les Red Devils. N'ayant été que peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer, il était pressenti pour changer d'air cet été. Des spéculations ont fait surface concernant l'intérêt supposé de l'Inter et de la Roma pour la Serie A.

Telles a mis fin à ces rumeurs en s'exprimant sur le site officiel des Red Devils : "C'est un plaisir d'être à Manchester United pour ma deuxième saison. La saison dernière, nous sommes passés très près de remporter des trophées, alors nous entamons la nouvelle campagne avec beaucoup d'envie et je veux vraiment montrer mon travail et ma valeur ici au club."

Telles gonflé à bloc pour la nouvelle saison

Solskjaer est désireux de garder de la profondeur dans ses rangs. De fait, des efforts sont déployés pour introduire une autre option d'arrière latéral de l'autre côté pour rivaliser avec Aaron Wan-Bissaka.

En conséquence, Telles fait partie de ses plans, le joueur doit figurer dans un match amical contre le Derby de Wayne Rooney dimanche. Et l'ancien de Porto a bon espoir que sa situation puisse évoluer dans le bon sens dans les prochains matches. L'intéressé a ajouté avant cette rencontre face aux Rams : "J'ai vraiment hâte de disputer ce match, je l'aborde avec beaucoup d'envie. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous, les joueurs qui sont ici depuis deux semaines. Ce sera un test difficile mais nous sommes vraiment bien préparés pour cela. Nous avons travaillé très dur à l'entraînement aujourd'hui, et la semaine dernière, et je pense que c'est une opportunité de montrer ma valeur, ma qualité et mon potentiel ici à Manchester United. Je connais le Manchester United Football Club et les fans croient vraiment en moi."