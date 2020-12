Hamann : "Alaba préfère l'Espagne à Liverpool"

L'ancien milieu de terrain de Liverpool, Didi Hamann, pense que David Alaba n'est pas attiré par un séjour chez les champions d'Angleterre.

David Alaba préférerait poursuivre sa carrière en plutôt qu'à lorsque viendra le moment de quitter le , affirme Dietmar Hamann. Pour l'ex-international allemand, il est donc peu probable que les Reds mettent la main sur l'une de leurs principales cibles défensives en janvier.

Jurgen Klopp continue d'explorer toutes les options qui s'offrent à lui avant le début du mercato hivernal. Les champions d' en titre ont vu leurs rangs décimés par des blessures en 2020-2021, le bricolage tactique devenant à l'ordre du jour à Anfield. Une grande partie de ce remaniement a eu lieu à l'arrière, avec des tauliers comme Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip qui se sont retrouvés très longtemps à l'infirmerie.

Ayant beaucoup d'échéances importantes à livrer durant la seconde partie de la saison, il s'est dit que Liverpool cherchera à obtenir des renforts durant le mois de janvier. L'international autrichien Alaba, qui n'a plus que six mois de contrat au Bayern, fait partie des joueurs annoncés chez les Reds. Cependant, l'arrière de 28 ans intéresserait également les géants de la , Barcelone et le , ce qui signifie qu'il pourrait être hors de portée pour Klopp.

Hamann s'attend à ce que ce soit le cas, avec Dayot Upamecano du qui devrait être une autre option dans l'axe mais qui ne sera pas disponible que l'été prochain au plus tôt. Discutant des liens de Liverpool avec Alaba avec le Stadium Astro, l'ancien milieu de terrain des Reds et du Bayern Hamann a déclaré: "Je pense que sa destination préférée a toujours été l'Espagne. Je ne sais pas s’il veut aller en et venir à Liverpool", a-t-il confié.

"Le fait que Liverpool soit intéressé n'est pas une surprise car Alaba a probablement été l'un des meilleurs défenseurs centraux - après Van Dijk - au cours des 12 à 18 derniers mois. Je ne vois tout simplement pas le Bayern Munich le laisser partir en janvier, a poursuivi le champion d'Europe 2005. Il y a aussi Upamecano de Leipzig, qui est absolument formidable derrière, mais Leipzig ne le lâchera pas. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance qu’ils obtiennent un défenseur central qui les améliorera au cours des six prochaines semaines ou des prochaines années."

Hamann a ajouté sur Upamecano et les autres recrues auxquelles Liverpool est confronté: «Je pense qu'il a une clause cet été. Ces clubs ne vendront pas. Il [Klopp] a besoin de voir ce qu'il peut obtenir en janvier. Vous regardez les joueurs qui ne sont pas en , peut-être un peu plus bas, et je ne suis pas sûr que ce soit le type de joueur qui peuvent améliorer cette équipe de Liverpool. Si vous devez jouer Fabinho et Matip, oui, il n’est pas resté en forme, mais peut-être que vous obtenez huit ou 10 matchs de lui. [Jordan] Henderson peut dépanner aussi. A leur place, je ne bougerai pas trop".