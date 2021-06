Alaba justifie son choix de rejoindre le Real Madrid

Le défenseur autrichien a signé au Real Madrid, malgré le départ de Zinedine Zidane, et a justifié sa décision.

David Alaba a tourné une énorme page de sa carrière. Après douze ans au Bayern Munich, le défenseur autrichien, libre de tout contrat, a décidé de s'engager avec le Real Madrid, avant même que Carlo Ancelotti n'ait signé. L'arrière gauche de 28 ans était fortement courtisé par plusieurs clubs européens mais a choisi de venir renforcer la défense du Real Madrid et pourrait remplacer Sergio Ramos, numériquement, si ce dernier ne prolonge pas.

Dans une interview accordée à Sport1, David Alaba a exprimé sa joie de rejoindre le Real Madrid : "C'est formidable ! C'est exactement le nouveau défi que je recherchais pour continuer à évoluer, tant sur le plan sportif que personnel, après de belles années au Bayern. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid. C'était le Real Madrid ou rien ? J'ai été en contact avec différents clubs, mais le Real Madrid était définitivement en tête de liste".

L'Autrichien n'a pas encore eu de contacts avec ses futurs coéquipiers : "L'histoire de ce club est incroyable. Je veux continuer ce succès avec mes nouveaux coéquipiers et les fans. Chaque jeune footballeur rêve de jouer pour le Real Madrid à un moment de sa vie. Pour moi, ce changement est un rêve devenu réalité. Est-ce que j'ai parlé avec Javi Martinez et Lucas depuis que j'ai signé au Real Madrid ? Nous n'avons eu aucun contact ces derniers jours, mais avant je continuais à leur parler du Real Madrid parce que j'avais des questions".

Alaba confiant pour le mariage entre Nagelsmann et le Bayern

"J'ai eu plus de contacts et plus de conversations avec José Ángel Sánchez (directeur général de Madrid). Avec Toni Kroos ? Nous n'avons pas encore eu de contact personnel, mais je reviendrai bientôt vers lui. Je connais Toni depuis longtemps et j'ai eu des conversations avec lui maintes et maintes fois au fil des ans. Ce qu'il a accompli à Madrid est incroyable. Je suis content qu'il y ait quelqu'un à Madrid avec qui j'ai déjà joué et avec qui je me suis toujours bien entendu", a ajouté l'ancien du Bayern Munich.

David Alaba a rendu hommage à Hansi Flick : "Une relation particulière avec Flick ? Bien sûr. Je lui suis infiniment reconnaissant, car avec lui j'ai assumé un autre rôle ces deux dernières années. Cela a à voir avec la responsabilité que j'ai été autorisé à assumer sur le terrain et le rôle de leadership que j'ai joué sur et en dehors du terrain. Sans aucun doute, sous son commandement, je me suis davantage développé, à la fois physiquement et personnellement. Il a réussi à me prendre dans un rôle de leadership par ma nature même. J'ai toujours eu cette prétention sur moi-même. Le club aussi".

Le polyvalent défenseur autrichien pense que le Bayern Munich aura du succès avec Julian Nagelsmann : "Je suis convaincu que Julian Nagelsmann réussira avec le Bayern Munich. Ce sont deux composants qui fonctionneront très bien. Nous savons tous quel genre d'entraîneur il est. Il a montré ces dernières années qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Encore une fois : Julian Nagelsmann et le Bayern, ils s'accordent parfaitement !"