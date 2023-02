Al-Nassr : Un coéquipier vole au secours de Cristiano Ronaldo

Souvent dépeint comme un homme arrogant et tape à l'oeil, Cristiano Ronaldo a reçu le soutien d'un de ses nouveaux coéquipiers à Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo est un homme qui fait couler beaucoup d'encre. Tout au long de sa carrière, l'international portugais a toujours été scruté de près, que ce soit pour ses performance sur le terrain mais aussi pour ses attitude sur et dehors du terrain. Tout et son contraire a souvent été dit sur le quintuple Ballon d'Or qui n'est pas perçu de la même manière par tout le monde.

"CR7 est dans l'un des meilleurs hôtels"

De par sa confiance en lui, Cristiano Ronaldo a souvent été dépeint comme quelqu'un d'arrogant, voir même de tape à l'oeil de par son amour des belles choses et ses différents styles vestimentaires, ses voitures et ses maisons. Son arrivée en Arabie Saoudite n'a pas arrangé cette image d'homme bling-bling.

Depuis qu'il a rejoint Al-Nassr en tant qu'agent libre cette année, Cristiano Ronaldo et sa famille ont séjourné dans un appartement de luxe dans l'opulente Kingdom Tower. Alors que l'on s'interrogeait sur l'injustice de sa situation vis-à-vis de ses coéquipiers, Masharipov a révélé à l'Express que Ronaldo ne bénéficiait pas de ressources inaccessibles aux autres.

"Cette opportunité a été offerte aux autres joueurs du club"

"Cristiano est actuellement logé dans l'un des meilleurs hôtels, il emménagera probablement bientôt dans l'une des meilleures villas", a-t-il déclaré. "La même opportunité a été offerte aux autres joueurs de l'équipe. Certains préfèrent rester à l'hôtel tandis que d'autres choisissent l'une des maisons autour du stade. Le club crée les conditions nécessaires pour tous ses joueurs."

Une déclaration qui va permettre de redorer l'image de Cristiano Ronaldo pour ceux qui y voyaient des privilèges dû à son contrat XXL. La signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a bouleversé le championnat et le quotidien des joueurs du club, comme l'a confié Luiz Gustavo l'ancien de l'OM à RT Arabic : "Il est certain que la présence de Cristiano nous complique la tâche, car toutes les équipes cherchent à participer contre lui de la meilleure façon possible, et il donne de la motivation à tout le monde dans l'équipe adverse".

Cristiano Ronaldo a eu 38 ans dimanche et a reçu un gâteau d'anniversaire personnalisé de la part de ses coéquipiers peu après avoir marqué son premier but en match officiel avec son nouveau club. Après avoir ouvert son compteur sur penalty la semaine dernière, le Portugais tentera de faire trembler les filets à nouveau lorsqu'Al-Nassr jouera contre Al-Wehda dans la Saudi Pro League jeudi.