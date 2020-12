Ajax - Promes aurait été arrêté pour une agression sur un membre de sa famille

L'international néerlandais est soupçonné d'avoir agressé un membre de sa famille à l'arme blanche.

L' a déclaré qu'il "recueillait des informations", alors que le média néerlandais De Telegraaf aux affirment que Quincy Promes a été arrêté pour avoir poignardé un membre de sa propre famille en juillet, le club ajoutant que l'attaquant ne s'est pas présenté à l'entraînement.

Soupçonné d'agression ayant entraîné des blessures physiques graves, Promes serait passible d'un maximum de quatre ans de prison s'il était reconnu coupable.

La police a publié une déclaration qui confirme l'arrestation du joueur de 28 ans, bien qu'il ne soit pas encore confirmé qu'il s'agisse de l'ancien joueur du et Séville.

"Nous n'avons entendu parler de l'incident qu'il y a un mois. Une enquête a alors été ouverte et a abouti ce matin à une arrestation", a déclaré le porte-parole de la police, Jelmer Geerds, au Telegraaf.

Promes est un international néerlandais, 46 fois capé, qui s'est révélé du côté de Twente, malgré ses six années passées au centre de formation de l'Ajax.

En 2014, il a fait une entrée surprise dans la russe, où il s'est distingué au Spartak Moscou. Il a marqué au moins dix buts lors de chacune de ses quatre saisons en , bien qu'il n'ait jamais joué plus de 30 matches de championnat.

Au cours de la campagne 2017-18, il a marqué 21 buts dans toutes les compétitions et ses performances ont été suffisamment bonnes pour attirer l'attention en à Séville, qui l'a engagé pour un montant de 20 millions d'euros (18 millions de livres sterling).

Il ne s'imposera jamais en et passera une campagne frustrante en Andalousie. Il n'a marqué que trois buts, son plus faible total en carrière, en 49 matches - plus que ce qu'il n'avait jamais amassé en une seule campagne auparavant.

À l'été 2019, l'intéressé décide de boucler la boucle, puisqu'il est retourné aux Pays-Bas avec l'Ajax. Il a inscrit 16 buts en 28 matches, toutes compétitions confondues.

L'ailier gauche est resté en bonne forme pour le club ce trimestre. Il a inscrit cinq buts en 17 matches, bien qu'il ait été plutôt marginal lors de la campagne ratée du club en . Il a quitté le banc à trois reprises lors de la phase de groupes, qui a vu le club d'Amsterdam être renvoyé en Europa League en 2021, terminant troisième derrière et l' .