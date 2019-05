Ajax, Mazraoui rompt son jeûne en plein match

Noussair Mazraoui, le défenseur de l'Ajax, a rompu son jeune alors qu'il était sur le terrain lors du duel contre Tottenham.

L' et s'affrontaient ce mercredi en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Lors de la première période de cette rencontre, une scène assez inhabituelle s'est produite. Noussair Mazraoui, le défenseur de l'Ajax de confession musulmane, a rompu son jeune alors qu'il était en train de jouer.

Actuellement, nous sommes en plein mois du ramadan. Un moins béni pour tous les musulmans, qui a débuté le 6 mai et qui s'étire jusqu'au 5 juin prochain. Pendant toute cette période, tous les pratiquants de cette religion doivent s'astreindre à l'abstinence du lever jusqu'au coucher de soleil. Et parmi les choses dont ils se privent il y a la nourriture et la boisson.

Le coucher de soleil dans la capitale néerlandaise a eu lieu ce mercredi à 21h18 exactement. C'est à ce moment-là que Mazraoui s'est dégoté une boisson énergétique, et a commencé à en ingurgiter le contenu. Une image qui n'est pas passée inaperçue, notamment auprès de tous les spectateurs musulmans, saluant ce "geste louable".

Le marocain Mazraoui coupe son jeûne de ramadan 🙏🇲🇦⚽️en plein match #ajxtot ! pic.twitter.com/tvhdHOUPFj — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) 8 mai 2019

Mazraoui, qui est d'origine marocaine, s'était confié il y a quelques jours à propos du Ramadan, justifiant notamment le fait qu'il n'envisageait aucune exception dans sa pratique de la religion. "Je suis totalement responsable et conscient de la responsabilité qui repose sur nos épaules, a-t-il lâché. Je peux jeûner et jouer en même temps cela ne me pose aucun problème. Je suis habitué. Il faut savoir que chacun a son propre point de vue. C’est mon propre choix et les gens doivent l’accepter. Je suis musulman".

Mazraoui n'est pas le seul joueur musulman à défendre les couleurs de l'Ajax. C'est aussi le cas de son coéquipier Hakim Ziyech. Ce dernier, auteur du deuxième but de la rencontre, a attendu le coup de sifflet de la mi-temps pour rompre son jeune.