Ajax - Liverpool : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Ajax-Liverpool.

Liverpool n'a plus qu'à conclure

Dans le groupe A, le Napoli est en tête avec 12 points devant Liverpool (9 points), l'Ajax (3 points) et les Rangers (0 point).

Liverpool n'a donc besoin que d'un match nul pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. En face, l'Ajax, devra impérativement l'emporter par un but d'écart (2-1 pour les Reds à Anfield à l'aller) si le club néerlandais veut recoller et garder un mince espoir de qualification avant la dernière journée.

Date, horaire et lieu d'Ajax-Liverpool

Date : mercredi 26 octobre 2022

Ville : Amsterdam (Pays-Bas)

Stade : ArenA

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Felix Brych (Allemagne)

Sur quelle chaîne voir le match Ajax-Liverpool?

En France, la confrontation entre l'Ajax d'Amsterdam et le FC Liverpool sera diffusée sur beIN Sports 3.

Le streaming pour voir le match Ajax-Liverpool

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN Connect.

AJAX-LIVERPOOL, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Ajax-Liverpool

Un seul de l'Ajax manque à l'appel pour ce choc face à Liverpool : Ahmetcan Kaplan, blessé au genou. Taylor et Rensch sont quant à eux incertains pour la rencontre.

A Liverpool, Jürgen Klopp devra se passer des services de Diogo Jota, Joël Matip, Luis Diaz et Arthur qui sont blessés.

Plusieurs joueurs sont incertains pour le déplacement à l'ArenA : Thiago Alcantara, Darwin Nuñez et Ibrahim Konaté.

Les équipes probables pour la rencontre Ajax-Liverpool

Ajax : Pasveer - Sánchez, Timber, Bassey, Blind - Berghuis, Alvarez, Klaassen - Tadic, Brobbey, Bergwijn.

Liverpool : Alisson Becker - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson - Elliott, Firmino, Carvalho - Salah.

Les statistiques à connaître avant Ajax-Liverpool

● L'Ajax a perdu ses trois derniers matches de Ligue des champions contre Liverpool. L'équipe d'Amsterdam n'a perdu quatre fois de suite contre un même adversaire que deux fois en C1 : quatre fois contre la Juventus (1997-2004) et sept fois contre le Real Madrid (2010-2019).

● Liverpool a remporté son dernier déplacement sur la pelouse de l'Ajax en Ligue des Champions en octobre 2020, s'imposant 1-0 grâce à un but contre son camp de Nicolas Tagliafico. Sa seule autre visite en C1 l'a vu s'incliner 5-1 en décembre 1966.

● L'Ajax n'a remporté qu'un de ses 8 derniers matches européens à domicile contre des équipes anglaises (1 nul, 6 défaites), contre Manchester City en octobre 2012.

● Liverpool est invaincu lors de ses 7 derniers déplacements chez des adversaires néerlandais en compétition européenne (4 victoires, 3 nuls), le tout en rendant cinq blanchissages sur la période.

● L'Ajax a encaissé 4 buts de la tête en Ligue des champions cette saison, plus haut total. Seuls le Viktoria Plzen (16) et les Rangers (16) ont encaissé plus de buts que les Néerlandais (12) sur l'ensemble des 4 premières journées.

● Un nul ou une victoire de Liverpool dans cette rencontre lui permettra de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il sortirait ainsi de son groupe lors des 6 campagnes sous la direction de Jürgen Klopp et établirait sa plus longue série du genre.

● Il s'agira du 150e match de Liverpool en Ligue des champions, qui sera le 10e club à atteindre ce total et le 4e Anglais (après Arsenal, Chelsea et Manchester United). 62 de ces 150 matches auront été disputés sous Jürgen Klopp, co-plus haut total avec les Reds à égalité avec Rafael Benítez.

● Mohammed Kudus a marqué lors des deux matches à domicile de l'Ajax en Ligue des champions cette saison, tandis qu'il a également inscrit le but des Néerlandais à Anfield contre Liverpool lors de la deuxième journée. Seuls deux joueurs ont déjà marqué lors de trois apparitions consécutives à domicile pour l'Ajax dans la compétition : Zlatan Ibrahimovic (2002) et Sébastien Haller (2021).

● James Milner pourrait jouer son 50e match de Ligue des Champions avec Liverpool et devenir le cinquième Anglais à atteindre ce total avec les Reds en C1, après Jamie Carragher (80), Steven Gerrard (73), Phil Neal (57) et Jordan Henderson (52).

● Mohamed Salah a inscrit 41 buts en Ligue des champions, soit 3 de moins que le meilleur buteur africain dans l'histoire de la compétition (Didier Drogba, 44). L'Égyptien a inscrit 5 buts lors de ses 3 derniers matches de C1 et pourrait faire la passe de 4 pour la deuxième fois seulement, après avril 2021.