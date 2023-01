AJ Auxerre – Toulouse FC : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Auxerre-Toulouse.

Duel pour le maintien

La saison dernière, Auxerre-Toulouse était un choc entre deux équipes jouant la montée en Ligue 1. Les deux promus visent le maintien en Ligue 1.

Auxerre (18e avec 13 points) est sur une très mauvaise série en Ligue 1 (une seule victoire lors des treize dernières journées) et est relégable.

« On doit avancer sans trop penser au classement, on ne doit pas se mettre une pression négative par rapport à ça. On ne doit pas oublier nos qualités, et on en a : on est capable d'embêter n'importe quel adversaire », a confié Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AJA avant la rencontre.

Toulouse s'en sort mieux avec une douzième place et 19 points. « Ça fait du bien, on a une dynamique appréciable mais il faut qu'on continue sur cette lancée, c'est le plus dur », a pour sa part déclaré Philippe Montanier avant le voyage de son équipe à Auxerre.

Date, horaire et lieu d'Auxerre-Toulouse

Date : mercredi 11 janvier 2023

Ville : Auxerre (France)

Stade : Stade de l'Abbé-Deschamps

Heure du coup d'envoi : 19h00 heure française

Compétition : 18e journée de la Ligue 1 Uber Etats 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Florent Batta (France).

Sur quelle chaîne voir le match Auxerre-Toulouse ?

En France, la rencontre entre Auxerre et Toulouse sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Auxerre-Toulouse

En France, il sera de possible de voir le match Auxerre-Toulouse en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables d'Auxerre-Toulouse

Pour cette rencontre, M'Baye Niang, Matthis Abline et Rayan Raveloson sont incertains du côté de l'AJ Auxerre tandis que Théo Pellenard, blessé de longue date sera absent.

Du côté du Téfécé, Desler (pubalgie) et Kében (reprise) sont absents.

L'équipe probable de l'AJ Auxerre : Costil - Zedadka, Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko, Sakhi, Touré, M'Changama - Autret, Niang.

L'équipe probable du Toulouse FC : Dupé - Sylla, Rouault, Nicolaisen, Diarra - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Ratao, Onaiwu, Chaibi.

Les statistiques à connaître avant Auxerre-Toulouse

● Auxerre s'est incliné lors de 4 de ses 5 derniers matches face à Toulouse en championnat (1 victoire), soit seulement un revers de moins que lors des 18 premiers au XXIe siècle (11 victoires, 2 nuls).

● Auxerre s'est incliné lors de 2 de ses 4 dernières réceptions face à Toulouse en Ligue 1 + Ligue 2 (2 victoires), après n'avoir perdu que 3 des 27 premières (17 victoires, 7 nuls).

● Auxerre n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 9 défaites), après avoir remporté les 2 précédents. L'AJA a obtenu plus de points sur ses 4 premiers matches de la saison (7) que sur les 13 suivants (6).

● Toulouse a gardé une seule clean sheet lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1, mais c'était à l'occasion du dernier, contre Ajaccio (2-0). Le TFC n'a plus gardé sa cage inviolée lors de 2 rencontres de Ligue 1 consécutives depuis janvier 2019 (1-0 contre Nîmes, 0-0 contre Angers).

● Auxerre a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre une équipe promue (2-0 contre Dijon en 2012 et 1-0 contre Ajaccio en octobre dernier, pour sa dernière victoire en date dans l'élite), mais n'a plus fait la passe de 3 dans des rencontres de ce type depuis avril 2003-avril 2004 (7).

● Toulouse n'a remporté qu'un seul de ses 31 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1 (7 nuls, 23 défaites). Après avoir gagné 3-0 à Troyes lors de son 1er déplacement de la saison, le TFC affiche depuis 6 défaites et un nul lors des 7 suivants.

● Toulouse est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir inscrit le moindre but de la tête cette saison.

● Seul Marseille a marqué plus de buts sur corner (7) qu'Auxerre (6) en Ligue 1 cette saison, alors que Toulouse n'a encaissé que 2 buts de la sorte, seuls Paris et Marseille (1) font mieux. 4 des 7 derniers buts de l'AJA en L1 ont d'ailleurs été inscrits sur cette phase de jeu.

● Benoit Costil a concédé 97 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, seul Ilan Meslier (110) en a encaissé plus dans les 5 grands championnats européens sur la période. Le portier d'Auxerre affiche seulement 56% de tirs adverses arrêtés sur la période, plus faible pourcentage parmi les gardiens à minimum 20 matches.

● Stijn Spierings (Toulouse) a récupéré 177 ballons en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens.