AJ Auxerre – AC Ajaccio : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Auxerre-Ajaccio.

La première de Pélissier

Mal en point, l'AJ Auxerre (18e avec 9 points avant cette 13e journée) a écarté son entraîneur Jean-Marc Furlan. Après un intérim de deux matches assurés par Jean-Michel Padovani, Christophe Pélissier a été nommé à la tête de l'AJA et va diriger son premier match contre l'AC Ajaccio, un club également mal classé (19e avec 8 points).

Date, horaire et lieu d'Auxerre-Ajaccio

Date : dimanche 30 octobre 2022

Ville : Auxerre (France)

Stade : Stade de l'Abbé-Deschamps

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 13e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Millot (France)

Sur quelle chaîne voir le match Auxerre-Ajaccio ?

En France, la confrontation entre l'AJ Auxerre et l'AC Ajaccio sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Auxerre-Ajaccio

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application Prime Video.

AJ AUXERRE-AC AJACCIO, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Auxerre-Ajaccio

A Auxerre, Théo Pellenard est toujours absent en raison d'une blessure tandis que Youssouf M'Changama et Brayann Pereira son incertains. Une décision sera prise avant le match concernant ces deux joueurs.

Concernant Ajaccio, deux joueurs sont blessés (Yoann Touzghar et Qazim Laci). Fernand Mayembo est quant à lui incertain.

Les équipes probables pour la rencontre Auxerre-Ajaccio

AJ Auxerre : Costil - Joly, Jubal, Jeanvier, Bernard - Raveloson, Toure, Sakhi - Hein, Niang, Da Costa.

AC Ajaccio : Leroy - Alphonse, Gonzalez, Avinel, Diallo - Bayala, Marchetti, Coutadeur, Belaili - El Idrissy, Hamouma.

Les statistiques à connaître avant Auxerre-Ajaccio

● Auxerre n'a perdu aucune de ses 13 réceptions d'Ajaccio en Ligue 1 + Ligue 2 (7 succès, 6 nuls), soit l'adversaire que l'AJA a le plus reçu sans jamais s'incliner dans ces compétitions.

● Auxerre n'a remporté qu'une seule de ses 8 dernières réceptions d'un promu en Ligue 1 (5 nuls, 2 défaites), c'était le 27 août 2011 contre… Ajaccio déjà entraîné par Olivier Pantaloni (4-1).

● Auxerre n'a remporté aucun de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), pire série en cours et sa plus longue disette en championnat depuis octobre-décembre 2019 en Ligue 2 (9).

● Ajaccio affiche 1.17 point par match à l'extérieur en Ligue 1 cette saison (7 en 6 déplacements), lui dont la moyenne hors de ses bases n'a jamais excédé 0.84 lors de ses 13 précédents exercices dans l'élite.

● Auxerre est l'équipe qui tire en moyenne depuis le plus loin du but adverse en Ligue 1 cette saison (20.9 mètres). Pourtant, l'AJA est l'une des 4 formations à n'avoir jamais marqué depuis l'extérieur de la surface en L1 en 2022-2023.

● Auxerre est avec Marseille l'équipe qui subit le plus de tirs à la suite d'une récupération haute adverse en Ligue 1 cette saison (22), alors qu'Ajaccio est celle qui en a concédé le moins de la sorte (5).

● Ajaccio (29 ans et 91 jours) et Auxerre (28 ans et 256 jours) sont les deux équipes qui alignent en moyenne le 11 de départ le plus âgé en Ligue 1 cette saison.

● Ajaccio n'a inscrit que 8 buts après 12 matches en Ligue 1 2022-2023, moins que toute autre équipe cette saison et son pire total à ce stade à égalité avec l'exercice 2013-2014 (20e et dernier au final).

● Ajaccio est l'équipe contre laquelle Gaëtan Charbonnier a le plus marqué dans sa carrière en Ligue 1 + Ligue 2 (6), à égalité avec Lorient et Niort, mais aussi contre laquelle il a le plus gagné en compagnie de Clermont (7).

● Riad Nouri (Ajaccio) est le joueur qui a disputé le plus de minutes après être entré en cours de jeu en Ligue 1 cette saison (237 en 7 entrées en jeu).